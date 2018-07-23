У Дніпрі лікарі рятують життя жінки, якій осколки прошили голову під час відпочинку на Донеччині (відео)
10:58, 23 липня 2018Новини регіонів
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Лікарі борються за життя жінки-мешканки Краматорська, якій осколки прошили голову під час відпочинку на Донеччині.
Лікарі борються за життя жінки, якій осколки прошили голову під час відпочинку на Донеччині
35-річну жінку у вкрай тяжкому стані доправили гвинтокрилом до обласної лікарні Мечникова у Дніпрі. Тут за життя Марини борються лікарі під час багатогодинних операцій.
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Жінка разом з чоловіком відпочивала на базі у селищі Щурове на Донеччині. Там посварилися з охоронцем сусіднього пансіонату. Щоб помститися, той підірвав саморобну гранату.
В епіцентрі вибуху було шестеро людей, та найбільше постраждала Марина. Підривника поліція вже затримала.
Як повідомляв УНІАН, на початку липня до Дніпра гелікоптером евакуювали військовослужбовця, який отримав численні осколкові поранення.
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