Скандал із вимаганням хабара лікарем від ветерана АТО на Львівщині отримав продовження (відео)

Львівський суд обрав запобіжний захід головлікарю поліклініки, якого затримали за хабар.

Арешт на два місяці або застава у 88 тисяч гривень. Львівський суд обрав запобіжний захід Юрію Токарєву - головлікарю місцевої поліклініки, якому закидають хабарництво.

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За даними СБУ, медик вимагав у ветерана АТО 500 доларів за працевлаштування медбратом.

Токарєв цього року оскандалився вже двічі: взимку й навесні патрульні зупиняли його за порушення правил дорожнього руху, один раз він був у нетверезому стані.

Нагадаємо, щойно отримавши гроші, головний лікар Юрій Токарєв намагався одразу програти їх в ігрових автоматах.