Скандал із вимаганням хабара лікарем від ветерана АТО на Львівщині отримав продовження (відео)
11:14, 19 жовтня 2018Новини регіонів
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Львівський суд обрав запобіжний захід головлікарю поліклініки, якого затримали за хабар.
Львівський суд обрав запобіжний захід головлікарю поліклініки, якого затримали за хабар
Арешт на два місяці або застава у 88 тисяч гривень. Львівський суд обрав запобіжний захід Юрію Токарєву - головлікарю місцевої поліклініки, якому закидають хабарництво.
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За даними СБУ, медик вимагав у ветерана АТО 500 доларів за працевлаштування медбратом.
Токарєв цього року оскандалився вже двічі: взимку й навесні патрульні зупиняли його за порушення правил дорожнього руху, один раз він був у нетверезому стані.
Нагадаємо, щойно отримавши гроші, головний лікар Юрій Токарєв намагався одразу програти їх в ігрових автоматах.
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