На Тернопільщині водій маршрутки вразив своїм вчинком: перервав рейс і відвіз до лікарні пасажира з інсультом (відео)

Що з пасажиром щось не так – розгледів водій маршрутки.

На Тернопільщині водій маршрутки з'їхав з рейсу і скерував автобус до лікарні, бо його пасажиру раптово стало зле.

Кермувальник розгледів у чоловіка ознаки інсульту, тому вирішив не зволікати, чекаючи швидку – й це врятувало хворого від тяжких ускладнень, йдеться в сюжеті ТСН.

Що з пасажиром щось не так – розгледів водій маршрутки. "Бачу, що йому руку віднімає, щось хотів мені сказати – бачу, мови не получається, не може говорити вже. І чим раз – і гірше, гірше", - розповів водій маршрутки Олександр Іваськевич.

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Коли на наступній зупинці “Ринок” усі пасажири вийшли, водій вирішив їхати у лікарню. Людям, які почали заходити у маршрутку, оголосив про скасований рейс. "Зараз викликати швидку –знаєте, як то. Поки розчухаються, поки те се. Я зразу автобусом туди, от так по кругу, у нас там лікарня є", - пояснив водій. Маршрутка, яка стала каретою “швидкої”, домчала до реанімаційного відділення за три хвилини.

Ще водій буквально на руках виніс нерухомого пасажира з автобуса. "Більше того, він допоміг його вийняти звідти, тому що він був безвладний, він забрав наші речі назад, відвіз додому, запропонував мені гроші, які в нього були. Я так розумію – виручка", - розповіла дружина хворого. Завдяки миттєвій доставці медики не втратили “золотий” час порятунку таких хворих – пенсіонер переніс інсульт без ускладнень. "Тобто в нього нема паралічів ні в руках, ні в ногах. Лице повернулося на своє місце, як було", - пояснив завідувач неврологічного відділення Кременецької районної лікарні Костянтин Буковський. Врятованому пасажиру після інсульту ще важко говорити, але він не може не подякувати своєму рятівнику.

Раніше у Солом'янському районі Києва сталася ДТП за участю двох маршруток - в одного з водіїв стався інсульт.