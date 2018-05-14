У Києві зіткнулися маршрутки: у одного з водіїв стався інсульт

За словами водія маршрутного автобуса, він стояв на кінцевій зупинці у відстійнику, як раптом у нього врізався ззаду його колега.

У понеділок, 14 травня, у Солом'янському районі Києва сталося ДТП за участю двох маршруток - в одного з водіїв стався інсульт.

Про це повідомили "Вартові Еспресо". "За словами водія маршрутного автобуса, він стояв на кінцевій зупинці у відстійнику, як раптом у нього врізався ззаду його колега. Чоловік вийшов з автобуса і пішов до іншого водія, щоб запитати, що сталося, але адекватної відповіді не дочекався і викликав швидку", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, прибулі на місце медики констатували у винуватця ДТП підозру на інсульт, після чого його госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що в Польщі перекинувся автобус з українцями.