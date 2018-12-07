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В Одеській області зафіксували спалах кору серед першокласників

09:22, 07 грудня 2018
Новини регіонів
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Один учень нульового класу і 8 першокласників захворіли в селі Іваново Лиманського району

Як повідомили УНІАН у Лиманській районній держадміністрації, у зв'язку із зафіксованим спалахом кору напередодні відбулося позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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За інформацією головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Еліни Концевої, один учень нульового класу і 8 першокласників захворіли в селі Іваново Лиманського району. «Всі діти перебувають під наглядом медичних працівників», - повідомили в РДА.

Рішенням комісії затверджено заходи з недопущення подальшого поширення захворювання, серед яких - імунізація груп ризику, в першу чергу медичних працівників, посилення контролю щодо недопущення відвідування освітніх закладів не вакцинованих дітей і т. д.

Як повідомляв УНІАН, кількість хворих на кір в Україні за останній тиждень зросла на 11,5%.

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Теги: #Одеська область#кір в Україні