Цей метод лікування дає шанс дітям з опіковими травмами та іншими патологіями збільшити рухливість у кінцівках.

У дитячій лікарні Святого Миколая у Львові відомий італійський хірург Роберто Брамбілла спільно із ортопед-травматологами успішно вживили стовбурові клітини трьом дітям із порушеннями рухливості кінцівок. Про це повідомляє Перше медоб’єднання Львова.

Зазначається, що втручання із вживленням стовбурових клітин — це одна із провідних світових методик регенеративної медицини. Такий сучасний метод лікування — це шанс для маленьких пацієнтів з опіковими травмами та іншими патологіями збільшити рухливість у кінцівках. Нещодавно ця методика була вперше застосована і у дитячій лікарні Львова.

Однією із трьох перших пацієнтів стала 17-річна Божена зі Львівщини. Дівчина народилася зі зрощенням променевої та ліктьової кісток, через що долоня її лівої руки була обернена наперед. Це створювало дискомфорт та не давало Божені бути самостійною у побуті. Рік тому команда ортопед-травматологів лікарні скорегувала патологію дівчини, а тепер настав час відновити повну активність кінцівки, адже після складної операції нові клітини у ній утворювалися надто повільно. Аби пришвидшити одужання Божени, керівник напрямку регенеративної медицини у одній із лікарень Італії Роберто Брамбілла запропонував застосувати новий метод — вживлення стовбурових клітин у ділянку руки, яка потребує відновлення.

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"Рідкісне втручання Роберто Брамбілла, Галина Гачкевич разом з операційною командою провели у кілька етапів. Спершу — методом ліпосакції хірурги забрали зі стегнової ділянки пацієнтки жирову тканину та відділити від неї так звані мезенхімальні стовбурові клітини. Потім — вживили їх у раніше прооперовану ділянку руки. Стовбурові клітини неабияк ефективні у таких випадках, адже мають здатність трансформуватися у будь-який інший тип клітин, що в свою чергу пришвидшує процес відновлення тканин руки", - пояснюють у медоб’єднанні.

Медики підкреслили, що для Божени ця операція надзвичайно важлива. Після смерті мами дівчину самотужки виховувала її бабуся. І нині вже вона прагне стати опорою для найріднішої людини.

Інші два втручання лікарі виконали дітям із післяопіковою та травматологічною патологіями. Ці маленькі пацієнти теж із нетерпінням чекають на швидше покращення рухливості кінцівок.

У медоб’єднанні додали, що регенеративна медицина — один із найсучасніших у світі напрямків лікування глибоких ран та пошкоджених тканин, позаяк дозволяє їх відновлювати без особливо складних хірургічних втручань.

У Львові прооперували немовля з велетенською кістою легень

У Львові хірурги врятували життя семимісячної дівчинки Ніколь з Тернопільщини, у якої кіста займала дві третини об’єму легень та становила смертельну загрозу її життю.

Хірурги побоювалися, що дитині разом з кістою доведеться видалити всю легеню. Утім найгірші прогнози не справдилися. Лікарі видалили лише середню долю – це близько 30% від лівої половини парного органу.

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