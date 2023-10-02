Кіста займала дві третини об’єму легень та становила смертельну загрозу для семимісячної дівчинки.

У Львові хірурги врятували життя семимісячної дівчинки Ніколь з Тернопільщини, у якої кіста займала дві третини об’єму легень.

Як повідомляє Перше медичне об'єднання Львова, дитина народилася з кістою легень, але батьки про це не знали.

За даними лікарів, впродовж семи місяців життя дитини кіста поступово надувалась, збільшувалась і заважала розвитку легень. Потім утворення почало стискати та зміщувати внутрішні органи грудної порожнини: серце, ліву легеню та трахею.

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Батьки помітили, що у дитини з’явилася задишка, а вдихи стали короткими. Її відвезли на огляд до місцевого лікаря в селі на Тернопільщині, а далі – до районної та тернопільської міської лікарні, де лікарі виявили гігантську кісту і терміново відправили у Львів.

Ніколь привезли до львівської лікарні в критичному стані. Кіста займала дві третини об’єму легеневої тканини.

"Вона могла розірватись будь-якої миті і вбити дитину. Показники кисню та артеріального тиску були критично низькими, тому дівчинку одразу забрали до операційної. Кіста на той момент вже займала всю праву і частково ліву половину легень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що операція стала викликом для анестезіологів і хірургів. У нормі трахея має бути розміщена посеред грудної клітки, а у немовляти цей орган був повністю зміщений вліво. Тож, аби ввести дівчинку в наркоз, анестезіологам довелося проявити неабияку майстерність.

Хірурги побоювалися, що дитині разом з кістою доведеться видалити всю легеню.

"Утім, найгірші прогнози не справдилися. Лікарі видалили лише середню долю – це близько 30% від лівої половини парного органу. Складне хірургічне втручання пройшло успішно", - розповіли у медоб’єднанні.

Після видалення кісти зміщені органи грудної клітки повернулися на місце, дівчинка швидко відновилася. Вона вже повернулася додому та ростиме здоровою.

Унікальна операція на мозку 16-річної дівчини

У Києві в "Охматдиті" провели унікальну операцію з видалення пухлини з мозку, під час якої 16-річна пацієнтка перебувала при тямі.

Пухлина була розміщена між центрами розуміння мови та мовлення. Видалити її, не зачепивши центри та провідні шляхи, можна було тільки якщо дівчина не спатиме під час операції, буде розмовляти та задіювати мовні центри, аби нейрохірурги змоги зберегти їй мовлення.

Відтак фахівці ухвалили рішення провести операцію з унікальною awake-анестезією, під час якої пацієнтка буде при тямі. Хірургічне втручання минуло успішно. Вже через дві години у реанімації дівчина самостійно стала на ноги, змогла пити та їсти.

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