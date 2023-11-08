Дієтолог Емі Гудсон пояснила, що білок ситніший, ніж вуглеводи та жири, тому він може допомогти зменшити загальне споживання калорій.

Продукти, багаті білком, мають багато переваг, одна з яких - ситість. Вживаючи їжу з високим вмістом білка, ви будете відчувати себе ситими довше, що допоможе відбити бажання з'їсти нездорову закуску.

Дієтолог Емі Гудсон пояснила, що білок є більш ситним, ніж вуглеводи та жири, тому він може допомогти зменшити загальне споживання калорій, змусивши вас почувати себе повноцінними, пише Eatthis. "Це може призвести до зменшення кількості перекусів і переїдання", - пояснила Гудсон.

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Вона додала, що організм витрачає більше енергії на перетравлення і метаболізм білка, що може збільшити загальну щоденну витрату калорій.

Варто також зазначити, що дієта з високим вмістом білка може сприяти досягненню цілей зниження жиру, одночасно допомагаючи підтримувати м'язову масу.

"Білок допомагає організму переважно спалювати жир для отримання енергії, що може сприяти більшій втраті жиру", - додала Гудсон.

Фахівець пояснила, що всі високоякісні білки, такі як риба, яловичина, свинина, птиця, яйця і молочні продукти, можуть сприяти досягненню цілей по зниженню ваги, оскільки вони допомагають вам залишатися ситими. Однак "яйця є основним джерелом білка для схуднення з кількох причин", сказала Гудсон.

Вони містять усі необхідні амінокислоти, мінерали та вітаміни, необхідні організму. У них мало калорій. В одному великому яйці близько 72 калорій. Така відносно низька кількість калорій робить яйця основним продуктом для схуднення.

Крім того, за словами дієтолога, яйця допомагають контролювати рівень цукру в крові. "Яйця мають низький глікемічний індекс, а це означає, що вони мають мінімальний вплив на рівень цукру в крові", - пояснив Гудсон.

До того ж яйця - неймовірно універсальний продукт, який можна приготувати безліччю смачних способів. Це означає, що яйця є прекрасним доповненням до щотижневого раціону харчування.

Крім того, яйця коштують недорого. "Це робить їх більш доступними для більшості сімей", - сказала дієтолог.

При цьому дієтолог підкреслила, що потреби в білку індивідуальні для кожної людини в залежності від ваги і типу/обсягу вправ. "Не існує рекомендацій для всіх людей. Хороше емпіричне правило - включати від 25 до 30 грамів високоякісного білка в усі три прийоми їжі, а потім включати від 10 до 20 грамів під час перекусів", - рекомендувала фахівець.

Користь яєць

Про те, що яйця дуже корисні для людини знають практично всі. В них багато білка, вітамінів груп А і В, Омега-3, фолієвої кислоти. Лікарі кажуть, що якщо людина веде активний здоровий спосіб життя, щоденне вживання яєць не повинно викликати причин для занепокоєння. При цьому дієтологи розповіли, що буде, якщо кожен день їсти яйця.

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