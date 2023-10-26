Дієтологи з'ясували, що найкориснішим буде їсти цілі яйця, а не окремо жовток або білок.

Вчені ніяк не можуть дійти єдиної думки з приводу корисності яєць. Одні кажуть, що часте їх вживання підвищує рівень "поганого" хоестерін3, а інші відзначають їх поживну цінність.

Дієтолог Кетрін Дж. Андерсен опублікувала дослідження, яке дає більш широкий погляд на вплив споживання яєць на харчування здоровими молодими людьми, пише Today. Більшість існуючих дослідницьких статей, що оцінюють вплив яєць на здоров'я, як правило розглядають біомаркери серцево-судинних захворювань, діабету, запалень, імунітету та анемії окремо, а не всі разом.

Андерсен та її колеги провели більш комплексне, клінічно орієнтоване дослідження, яке враховувало багато показників здоров'я, на які лікар звертав би увагу під час простого фізичного огляду.

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"Це допомагає отримати повну картину наслідків споживання яєць молодим здоровим населенням з використанням стандартних, рутинних клінічних біомаркерів", - прокоментувала фахівець.

Дослідження порівнювало невживання яєць, вживання трьох яєчних білків на день і трьох цілих яєць на день. Учасники могли приготувати яйця на свій смак.

Андерсен виявила, що зразки крові показали значне збільшення вмісту холіну, важливої поживної речовини, що міститься в яєчних жовтках, коли учасники щодня їли цілі яйця. Споживання холіну пов'язане зі збільшенням рівня метаболіту, відомого як ТМАО, який пов'язаний з хворобами серця. Але дослідження Андерсен показало, що ТМАО не змінилося в цій групі, незважаючи на збільшення рівня холіну.

"Це свого роду кращий сценарій, - прокоментувала дієтолог результати. - Ми хочемо мати велику кількість цієї важливої поживної речовини, але не збільшувати кількість цього метаболіту, який потенційно може сприяти розвитку серцево-судинних захворювань".

Дослідники також не помітили жодних несприятливих змін запалення або рівня холестерину в крові. Вони також виявили, що вживання цілих яєць має менший негативний вплив на маркери, пов'язані з ризиком діабету, ніж вживання яєчних білків.

Загалом, учасники мали більшу щільність поживних речовин у раціоні при споживанні цілих яєць, а також більш високий гематокрит – показник щільності еритроцитів у крові, який може бути знижений при анемії.

"Те, що ми розглядали широкий діапазон вимірювань, дозволяє краще оцінити загальний ефект від споживання яєць, який можна було очікувати. Думаю, що це важливо, тому що якщо ви бачите менш позитивну зміну одного маркера, ви можете побачити, можливо, в контексті, корисні зрушення і в інших", - сказала фахівець.

Користь яєць

Вченим вже давно відомі корисні якості яєць. Однак вони постійно сперечаються про те, як часто їх можна їсти. У них багато білка, вітамінів груп А і в, Омега-3, фолієвої кислоти. Лікарі кажуть, що якщо людина веде активний здоровий спосіб життя, щоденне вживання яєць не повинно викликати причин для занепокоєння.

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