Вони відзначили, що зрідка ці продукти їсти можна, але на постійній основі - не варто.

Більшості відомо, що деякі харчові звички і певний спосіб життя дуже погано впливають на серце.

Але якщо ви дбаєте про здоров'я серця, то рекомендації Американської кардіологічної асоціації по дієті і способу життя будуть вам дуже до речі. Фахівці, зокрема, назвали, які продукти кращі не вживати в 99% випадків, пише Buzzfeed. Хоча жоден з цих продуктів не вб'є вас, якщо їх їсти час від часу, кардіологи кажуть, що це ті продукти, які вони ніколи не їдять.

Доктор Елеонора Левін, кардіолог зі Стенфордського університету, каже, що ніколи не їсть печінку. "Печінка - це червоне м'ясо з високим вмістом жиру. Загалом я уникаю червоного м'яса, оскільки в ньому так багато насичених жирів і трансжирів, а насичені жири не тільки шкідливі для серця, але й можуть спровокувати остеопороз. Печінка особливо шкідлива, тому що це також орган, який відфільтровує токсини, тому будь-які токсини зазвичай просто залишаються там", - докладно пояснила фахівець і додала, що коли була дитиною, то їла рубану печінку, але не робить цього з тих пір, як стала лікарем.

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А доктор Елізабет Клодас, кардіолог з Міннеаполіса, каже, що за будь-яку ціну уникає сосисок на сніданок. "Вони багаті натрієм (сприяючи підвищенню артеріального тиску) і багатим джерелом насичених жирів, які підвищують рівень холестерину", - пояснила вона.

Клодас нагадала, що всі оброблені м'ясні продукти, включаючи ковбаси, шинку і бекон, класифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я як канцерогени.

Якщо ви все ще їсте підроблене вершкове масло, пора зупинитися, тому що маргарин категорично шкідливий. "Теоретично маргарин здається чудовою ідеєю, але виявляється, що він такий же поганий, як вершкове масло", - сказав Доктор Гармоні Рейнольд, кардіолог з NYU Langone Health. "Дослідження показало, що при вживанні кожної столової ложки маргарину в день ймовірність смерті підвищувалася на 6% в середньому за 16 років дослідження. Оливкова олія краща, і кожна столова ложка оливкової олії була пов'язана зі зниженням ризику смерті на 4%. Я раджу своїм пацієнтам використовувати оливкову олію, коли це можливо, навіть для приготування яєць або тостів", - сказав він.

Стейки - це ще одна їжа, якої слід уникати. "Я уникаю дуже жирного червоного м'яса, такого як мармуровий стейк, тому що в ньому дуже багато насичених жирів", - сказав Доктор Леонард Ліллі, завідувач відділенням кардіології жіночої лікарні ім. Бригама Фолкнера.

Доктор Франсуаза Марвел, кардіолог з Університету Джона Хопкінса, сказала, що зазвичай уникає бекону на сніданок."Бекон є прикладом сильно переробленого червоного м'яса з високим вмістом насичених жирів і підвищує рівень "поганого" холестерину, що пов'язано з підвищеним ризиком серцевого нападу та інсульту", - пояснила фахівець.

Смажена курка, можливо, і є модним пунктом меню в наші дні, але вона шкідлива для серця. "Єдина їжа, яку я рідко їм - це смажена курка. Регулярне вживання смаженої їжі збільшить ризик серцево-судинних захворювань та інсульту за рахунок збільшення кількості насичених і трансжирів в організмі", - сказав Доктор Санджай Маніар, кардіолог з Х'юстона.

"Ви можете отримати чудовий смак, додавши свіжу зелень і запікаючи курку на грилі або в духовці, а не смажити у фритюрі", - порадив Маніар.

А за словами доктора Джейн Морган, кардіолога з Атланти, багато пончиків смажаться на олії, що містить трансжири, що робить їх важкими для серця. "Транс-жири підвищують рівень холестерину та цукру в крові, сприяючи розвитку діабету 2 типу, серцевих захворювань та інсульту", - сказала Морган. "Транс-жири часто "маскуються" на етикетках під частково гідрогенізовані олії, тому читайте етикетки і уникайте їх", - порадила фахівець.

На думку доктора Джеймса Удельсона, керівника відділення кардіології Медичного центру Тафтса, краще також пропустити прийом вареної ковбаси.

Якщо ви будете їсти будь-який з цих продуктів час від часу, у вас все буде добре. Зрештою, хто зможе відмовитися від шматочка бекону та свіжого пончика? Але робіть те, що радять кардіологи - уникайте їх, коли можете.

Як зберегти здоров'я серця

Щоб уникнути серцево-судинних захворювань і радіти здоровому серцю до старості, потрібно належним чином піклуватися про цей орган з раннього віку. Кардіологи кажуть, що існує щоденна звичка №1, яка допоможе забезпечити серце всіма необхідними поживними речовинами.

За словами засновниці клініки профілактичної кардіології штату Міннесота Елізабет Клодас, секрет "здорового серця" полягає в збалансованому харчуванні.

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