У міністерстві закликали українців вакцинуватися від цієї хвороби.

В Україні 88% людей, які померли від коронавірусу минулого тижня, були віком 60 років і більше.

Таку статистику навели у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ). "Старші люди набагато важче переносять COVID-19 та мають більші ризики померти. Особливо, якщо в них є хронічні захворювання", - зауважили в МОЗ.

Там зазначили, що эдиний захист від тяжкого перебігу хвороби - це вакцинація.

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"Одного щеплення недостатньо для повноцінного захисту, зробіть повний курс та бустери. Це суттєво збільшує шанси на легкий перебіг та повноцінне життя після хвороби", - пояснили у МОЗ українцям.

Записатися на конкретну дату та час для щеплення від COVID-19 у зручний пункт або центр вакцинації: https://vaccination.covid19.gov.ua/list.

Коронавірус в Україні

В даний час в Україні найпоширенішим є штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 "Кракен". За словами лікарів, він переноситься пацієнтами легше, проте дуже швидко передається.

При цьому в кінці березня у МОЗ почали фіксувати ріст кількості хворих з ускладненнями коронавірусу. Через це міністерство почало програму підтримки вакцинації в 10 регіонах України.

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