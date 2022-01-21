Мер Києва зазначив, що перебіг хвороби був нескладним і нетривалим, оскільки він має два щеплення.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що отримав сьогодні негативний тест на коронавірус.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Отримав негативний тест на коронавірус. Із досвіду подолання штаму омікрон. Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури. Тому, якщо з‘явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест", - зазначив Кличко.

Читайте такожМер Києва вдруге захворів на COVID-19

За його словами, саме таким швидким тестом вдома минулими вихідними отримав "позитив" щодо захворювання на COVID-19, а у понеділок поїхав у лікарню та отримав ПЛР-підтвердження.

"Оскільки маю два щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим. Сьогодні теж спочатку зробив тест на антиген, який показав мінус, після цього поїхав до лікарні. Все добре, вірусу немає", - додав Кличко.

Нагадаємо, у Києві за останню добу COVID-19 виявили у понад 1,5 тис. осіб, 12 хворих померли. До лікарень госпіталізували протягом минулої доби 59 хворих на COVID-19.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (281), Деснянському (213) та Оболонському (199) районах.

З початку пандемії у Києві зафіксовано 350 тис. 457 випадків COVID-19, 8 тис. 413 людей померли, одужали — 330 тис. 030.

Вас також можуть зацікавити новини: