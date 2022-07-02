В НСЗУ звернули увагу на те, що планова стоматологічна допомога для дорослих - платна.

В межах Програми медичних гарантій в Україні можна отримати безоплатно невідкладну стоматологічну допомогу, а для дітей передбачена безоплатна і планова стоматологія.

У Національній службі здоров'я України (НСЗУ) розповіли, які стоматологічні послуги українці можуть отримати безкоштовно.

"Захворювання зубів та ротової порожнини може впливати на здоровʼя людини: на імунітет, обмін речовин, на слух та зір, спричиняти захворювання серця та серцево-судинної системи, печінки, нирок та багато іншого. Тож не ігноруйте профілактичні огляди ротової порожнини та не відкладайте лікування зубів", – наголосили у НСЗУ.

До переліку безоплатних стоматологічних послуг входять такі:

- Первинний огляд та оцінка стану стоматологічного здоров’я дорослих та дітей;

- Ургентна та планова допомога дітям до 18 років з необхідними супутніми інструментальними дослідженнями (такими як внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія, що проводяться у закладі) та своєчасним знеболенням на всіх етапах діагностики та лікування;

- Ургентна допомога дорослим зі своєчасним знеболенням;

- Хірургічні втручання під час надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям;

- Обовʼязкові медичні профілактичні огляди учнів шкіл, а також дітей до 6 років.

Ургентна стоматологічна допомога - це усунення гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. Наприклад, пульпіт, перелом зуба, невралгія трійчастого нерва, хімічний опік слизової рота, слинокам’яна хвороба, карбункули, фурункули, травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

Планова стоматлогія - це проблеми, які не загрожують життю безпосередньо, але потребують медичного втручання. Наприклад, лікування карієсу, чистка зубного каменя.

В НСЗУ звернули увагу на те, що планова стоматологічна допомога для дорослих - платна. Оплата за послугу здійснюється офіційно у касу закладу за тарифом, який встановлює власник медзакладу.

Також Програма медичних гарантій 2022 не покриває послуги протезування та ортодонтії ані дорослим, ані дітям.

Алгоритм отримання безоплатної стоматологічної допомоги в межах Програми медичних гарантій такий:

Направлення до стоматолога може виписати лікар первинної допомоги. Проте отримати безоплатну стоматологічну допомогу можна і за самозверненням до відповідного фахівця: стоматолога, дитячого стоматолога, стоматолога-хірурга.

"Зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ та дізнайтесь адреси та контакти найближчих закладів, що уклали договір з Національною службою здоровʼя України на надання стоматологічної допомоги. Зверніться в заклад та запишіться на прийом", - розповіли в НСЗУ.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня в НСЗУ розповіли, як отримати безкоштовну психіатричну допомогу в умовах війни.

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