В карантинній зоні та прилеглій до неї проводитимуть організовану вакцинацію тварин проти сказу.

В Солом'янському районі столиці запровадили карантин через випадок сказу у куниці.

Про це йдеться на офіційному сайті ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві.

Так, 24 червня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Київраді на якому вирішили запровадити карантинні обмеження у зв'язку зі сказом на території Солом’янського району м. Києва, а саме на території обмеженій вулицями з перетинами просп. Лобановського з вул. Головка, вул. Головка з вул. Солом’янська, вул. Солом’янська з вул. Протасів Яр, вул. Протасів Яр з вул. М. Грінченка, вул. М. Грінченка з вул. Брожка, вул. Брожка з просп. Лобановського.

Також було затверджено план заходів з ліквідації сказу у Солом’янському районі та недопущення розповсюдження захворювання в місті Києві.

Крім того, комісія визначила загрозливою зоною житлові та паркові масиви Солом’янського району, прилеглі до зони карантинних обмежень.

"Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві спільно з Об’єднанням ветеринарної медицини в м. Києві забезпечує організацію проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні. Також, не допускається проведення виставок та інших видовищних заходів за участі собак в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні", - повідомили у Держпродспоживслужбі.

Також зазначили, що у червні цього року зареєстровано вже два випадки сказу на території Києва (Печерський та Солом‘янський райони).

Що таке сказ

Сказ - особливо небезпечна гостра вірусна хвороба тварин і людини, яка характеризується розвитком своєрідного енцефаліту, паралічами та абсолютною смертністю.

Передається зі слиною під час укусу хворою твариною чи людиною. Поширюючись нервовими шляхами, вірус досягає слинних залоз, нервових клітин кори головного мозку, гіпокампу, бульбарних центрів і, вражаючи їх, викликає важкі порушення, що призводять до смерті.

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, сказ належить до п'ятірки найбільш небезпечних спільних для тварин та людей хвороб, що завдають величезні соціально-економічні збитки.

У липні через загрозу сказу до США заборонили ввозити собак зі 113 країн, зокрема й з України.

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