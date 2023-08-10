Але дослідники кажуть, що чим більше людина ходить, тим краще.

Згідно з новим дослідженням, усього 4000 кроків на день може бути достатньо, щоб зменшити ризик ранньої смерті людини. Але вчені виявили, що кожен додатковий крок приносить більше користі для здоров'я.

Завдяки фітнес-трекерам і смартфонам люди більше, ніж будь-коли, зосереджені на проходженні славетних 10000 кроків на день, пише Independent. Але нове дослідження, опубліковане в "Європейському журналі профілактичної кардіології", показало, що кількість кроків, які людина повинна проходити щодня, щоб поліпшити своє здоров'я, може бути меншою, ніж вважалося раніше.

Дослідники виявили, що проходження щонайменше 3967 кроків на день допомагає людині зменшити ризик смерті від будь-якої причини. А проходження щонайменше 2337 кроків на день почало знижувати ризик смерті від серцевих захворювань.

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Дослідження, найбільше в своєму роді на сьогоднішній день, показало, що чим більше людина ходить, тим нижчим є ризик передчасної смерті.

За словами вчених, навіть якби люди проходили до 20000 кроків на день, користь для здоров'я продовжувала б зростати. Вони виявили, що ризик померти від будь-якої причини або від серцево-судинних захворювань значно знижується з кожними 500-1000 додатковими кроками, які людина проходить.

Так, додаткові 1000 кроків на день були пов'язані з 15% зниженням ризику смерті від будь-якої причини, а збільшення на 500 кроків на день було пов'язано з 7% зниженням смертності від серцево-судинних захворювань.

Вчені на чолі з Мацеєм Банахом, професором кардіології медичного університету міста Лодзь у Польщі, і ад'юнкт-професора Центру профілактики серцево-судинних захворювань Ciccarone при медичній школі Університету Джона Гопкінса в США вивчили 17 різних досліджень з інформацією майже про 227 тисяч людей. За людьми стежили в середньому сім років.

"Наше дослідження підтверджує, що чим більше ви ходите, тим краще. Ми виявили, що це стосується як чоловіків, так і жінок, незалежно від віку і незалежно від того, живете ви в помірному, субтропічному або субполярному регіоні світу або в регіоні зі змішаним кліматом", - сказав професор Банах.

"Крім того, наш аналіз показує, що для значного зниження смертності від будь-яких причин потрібно всього 4000 кроків на день, а для зниження смертності від серцево-судинних захворювань - ще менше", - додав Банах.

"У світі, де з'являється все більше й більше передових ліків для лікування конкретних станів, таких як серцево-судинні захворювання, я вважаю, ми завжди повинні підкреслювати, що зміна способу життя, включаючи дієту і фізичні вправи, можуть бути як мінімум такими ж або навіть більш ефективними в зниженні ризику серцево-судинних захворювань і продовженні життя", - підкреслив професор.

Раніше чиновники системи охорони здоров'я в Англії закликали людей зосередитися на збільшенні темпу ходьби, а не тільки на відстані або кількості кроків. За їхніми словами, люди повинні "зосередитися на швидкій ходьбі, а не лише на 10000 кроків".

Чому важлива фізична активність

Як повідомляв УНІАН, раніше у ВООЗ заявили, що щороку в світі близько п'яти мільйонів людей помирають через нестачу фізичних навантажень. Кожен четвертий дорослий і чотири з п'яти підлітків не займаються спортом, а під час карантину та самоізоляції на тлі пандемії коронавірусу ситуація ще погіршилася.

Зазначалося, що регулярні фізичні навантаження мають важливе значення для запобігання серцевих захворювань, діабету і раку, одночасно зменшуючи симптоми депресії і тривоги і зміцнюючи здоров'я мозку.

Також вчені з'ясували, що фізична активність покращує психічне здоров'я. Так, повсякденні заняття, такі як підйом по сходах, призводять до значного поліпшення самопочуття.

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