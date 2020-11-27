Кожен четвертий дорослий та чотири з п'яти підлітків нехтують заняттями спортом.

Щороку у світі близько п'яти мільйонів людей помирають через брак фізичних навантажень.

Про це йдеться в оновленій версії інструкцій Всесвітньої організації охорони (ВООЗ) здоров'я у сфері фізичного здоров'я, пише Громадське з посиланням на AP.

За даними ВООЗ, нині 25% дорослих і 80% молоді не займаються спортом, а під час карантину та самоізоляції на тлі пандемії коронавірусу ситуація стала ще гіршою.

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Регулярні фізичні навантаження мають важливе значення для запобігання серцевим захворюванням, діабету та раку, одночасно зменшуючи симптоми депресії та тривоги та зміцнюючи здоров'я мозку.

При цьому спорт має бути у житті всіх вікових категорій. Так, людям, старшим за 65 років, рекомендують зосередитись на рівновазі, координації та силі м'язів.

У ВООЗ стверджують, що "кожен рух йде на користь".

"Фізична активність будь-якого типу та тривалості може поліпшити здоров'я і самопочуття, але що більше, то краще", - заявив директор департаменту ВООЗ з питань зміцнення здоров'я Рудігер Крех.

У ВООЗ зазначають, що лише 78 країн мають національні рекомендації щодо фізичної активності. А тим часом відсутність фізичної активності призводить до додаткових витрат на охорону здоров'я в розмірі 54 мільярди доларів на рік та ще 14 мільярдів доларів втрат через нестачу продуктивності.

Тож в організації закликали користуватись оновленими інструкціями "як основою", щоб побудувати власну політику щодо фізичних занять.

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Автор: УНІАН