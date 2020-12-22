Додатки часто відправляють текстові повідомлення користувачам, радячи встати і розім'ятися, пройтися пішки, дають різного роду поради та рекомендації щодо збільшення активності.

Дослідження показало, що фітнес-додатки для смартфонів і "розумні" браслети, контролюючі рівень активності, дійсно здатні його підвищити.

Читайте такожВчені з'ясували, що підйом по сходах покращує самопочуттяРаніше експерти не приходили до єдиної думки про те, наскільки всі ці нововведення допомагають боротися з сидячим способом життя, і ось тепер отримані перші переконливі тому докази. Проаналізувавши інформацію по 7454 людях, дослідники виявили, що мобільні додатки і спеціальні браслети підвищують рівень добової фізичної активності, в середньому, на 1850 кроків, передає medikforum з посиланням на The Daily Mail.

Ці додатки часто відправляють текстові повідомлення користувачам, радячи встати і розім'ятися, пройтися пішки, дають різного роду здійсненні поради та рекомендації щодо збільшення активності. Цього року вони особливо популярні, оскільки люди змушені проводити більшу частину часу вдома, а спортзали у більшості країн закриті. Мобільні додатки дозволяють виконувати найпростіші спортивні навантаження вдома, щоб спалювати зайві калорії і тримати себе у формі.

Що до "розумних" годиників і браслетів, то вони ретельно оцінюють рівень добової активності, підраховують кількість зроблених кроків і приблизне число спалених калорій. Люди орієнтуються на ці цифри, намагаючись кожен день зберігати задану планку або навіть перевершувати її. Практика показує, що власники таких браслетів частіше ходять пішки. Це надзвичайно важливо, щоб зміцнювати здоров'я, як в період самоізоляції, так і в інший час.

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Автор: УНІАН