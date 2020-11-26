Їхні результати показують, що повсякденні заняття, такі як підйом по сходах, призводять до значного поліпшення самопочуття.

Фізична активність покращує психічне здоров'я. Вчені з США вивчили сфери мозку, які відіграють центральну роль у цьому процесі.

Читайте такожПсихолог дала поради, як не збожеволіти під час пандеміїЇхні результати показують, що повсякденні заняття, такі як підйом по сходах, призводять до значного поліпшення самопочуття, особливо якщо говорити про людей, у яких є схильність до психічних розладів. Дослідження було опубліковано в Science Advances, передає medikforum.

"Щоденний підйом по сходах може посилити бадьорість, допомогти зарядитися енергією", - розповідають автори дослідження.

Результати мають особливу актуальність в даній ситуації, коли через коронавірус існують певні обмеження. У дослідження було включено трохи менше 70 осіб. Протягом тижня визначався вплив повсякденної активності на пильність.

Було виявлено, що пацієнти відчували себе більш бадьорими і відразу після активності це почуття збільшувалося. Було доведено, що пильність і енергія є важливими складовими благополуччя і психічного здоров'я учасників.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН