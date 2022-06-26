Під час війни українці можуть опинитися під завалами будівель чи зсувами ґрунту, через що у них може розвинутися синдром довготривалого здавлення.

Останніми днями російські окупанти активізували ракетні обстріли території України. Зокрема, вчора, 25 червня, росіяни атакували Житомирську, Львівську, Чернігівську, Хмельницьку області. Дніпропетровська область потрапила під артилерійський вогонь. А сьогодні, 26 червня, однією з мішеней росіян став Київ, на який попередньо, було випущено від чотирьох до шести ракет, дві з них були збиті силами ППО. В результаті удару пошкоджені багатоповерхові будинки, постраждали мирні жителі.

Через це у Міністерстві охорони здоров'я розказали, як правильно надавати допомогу людям, що опинились під завалами.

За словами медиків, у таких людей може розвинутись небезпечний стан, який називається "синдромом довготривалого здавлення". Він виникає через здавлення частин тіла уламками споруд, масивами ґрунту, тривалим стисканням кінцівки масою власного тіла.

Як допомогти людині, яка опинилася під завалами

Переконайтесь, що немає небезпеки та заспокойте людину, поясніть їй свої дії.

Спитайте, як довго людина знаходилась під тиском уламків. Якщо вона без свідомості, слід вважати, що пройшло понад 10 хвилин.

Якщо з моменту стискання пройшло понад 10 хвилин не потрібно звільняти стиснену частину тіла людини.

Викличте швидку допомогу та спостерігайте за людиною до приїзду медиків, після чого передайте їм всю отриману інформацію.

Якщо з моменту стискання людини пройшло менш як 10 хвилин, слід звільнити стиснену частину тіла.

У разі кровотечі потрібно накласти тиснучу пов'язку, за необхідності можна накласти кровоспинний джгут.

Якщо є перелом кінцівки, потрібно її знерухомити за допомогою шин чи підручних засобів.

Якщо з моменту стискання пройшло більше 10 хвилин, звільняти людину не варто, але якщо потрібна термінова евакуація, перед звільненням накладіть постраждалому кровоспинний джгут.

Також потрібно вкрити людину термопокривалом або ковдрою.

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