В організації планують укласти до кінця листопада угоду щодо забезпечення поставок "перорального амбулаторного препарату" в бідні країни. ЗМІ кажуть, що це швидше за все буде Молнупіравір.

Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила забезпечити бідні країни тестами і таблетками для інфікованих коронавірусом за низькою ціною. Документ поки представлений в чорновому варіанті.

Як пише Reuters, документ належить до програми, яка спрямована на організацію справедливого доступу бідних країн до вакцин, тестів і лікування від коронавірусу.

Серед кроків, які пропонує організація АСТА, створена ВООЗ і партнерами для боротьби з COVID-19, - зробити так, щоб пацієнти з легким або середньої тяжкості перебігом хвороби могли отримати антивірусні препарати за ціною всього 10 доларів за курс.

Читайте такожPfizer працює над таблетками для профілактики COVID-19: випробування успішніВООЗ хоче збільшити поставки ліків і тестів за відносно низькою ціною після того, як багаті країни отримали величезну частку світових поставок вакцин, пише Reuters.

У документі організації прямо не говориться, які саме ліки будуть використані. Ініціатива хоче укласти до кінця листопада угоду щодо забезпечення поставок "перорального амбулаторного препарату".

Програма просить G20 та інших донорів виділити додатково $22,8 млрд до вересня 2022 року на закупівлю тестів, ліків і вакцин для бідних країн. Донори вже виділили $18,5 млрд. Третину від $22,8 млрд планується направити на закупівлю тестів.

Як припускають ЗМІ, мова йде про Молнупіравір виробництва американської Merck і її партнера Ridgeback Biotherapeutics. Це експериментальний препарат у вигляді таблеток, який може стати першим широко доступним ліками проти коронавірусу.

Зараз розробляються й інші ліки, проте Молнупіравір - єдиний, хто показав позитивні результати на пізній стадії випробувань.

Ціна 10 доларів за курс Молнупіравіру, яку хоче забезпечити ВООЗ, є дуже низькою. Для порівняння, уряд США вже замовив препарат на 1,7 млн курсів лікування за 1,2 млрд доларів, тобто один п'ятиденний курс обійшовся в 700 доларів.

Дослідження Гарвардського університету показало, що ціна курсу Молнупіравіра може скласти $20, якщо його будуть виробляти на заводах з виробництва дженериків, а при оптимізації виробництва ціна може поступово знизитися до $7,7 за курс.

Нагадаємо, американська компанія Merck подала на реєстрацію експериментальний препарат "Молнупіравір" (Molnupiravir) від COVID-19, який США можуть надати Україні.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками візиту президента Володимира Зеленського в США 31 серпня - 2 вересня в прес-службі Офісу глави держави повідомили, що МОЗ України і компанія MSD обговорюють можливі поставки "Молнупіравіра"- препарата-кандидата для лікування пацієнтів з COVID-19, який знаходиться на третій стадії клінічних випробувань.

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Автор: Вікторія Гордієнко