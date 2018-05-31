"Чик-чик - жира нет": дивна реклама пластичного хірурга стала вірусною (відео)

Кліп лікаря Василенко з радістю зустріли на форумах і в соціальних мережах. Його вважають тим прикладом, коли саморобна реклама краще професійної з ТБ.

Керівник московської клініки пластичної хірургії Ірина Василенко зняла рекламу для свого бізнесу, і мелодія з неї назавжди залишиться у вашій голові.

Ролик з'явився нещодавно, але виглядає так, наче знятий у найкращих традиціях шаленої реклами 90-х. Відеоряд і нав'язливі слова пісні підкорили серця і вуха користувачів інтернету. І багато хто тепер хоче піти в цю клініку. Щоб видалити очі, передає Medialeaks.

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"Пришла к нам пациентка, хочет сделать попу, а потом сиси, а потом — в Европу" - це не рядок з нової пісні "Ленінграда", а реклама московської клініки пластичної хірургії лікаря Василенко.

Рекламний ролик був викладений на YouTube в лютому 2018 року, але знайшов справжню славу тільки днями, потрапивши до огляду "This is добре".

Після цього відеозапис почав стрімко набирати перегляди і розходитися по інтернету, стаючи вірусним. І є за що. Відеоряд і слова пісні намертво западають в голову, а слова "Чик-чик, жира нет!" після перегляду ви будете повторювати весь день.

У кліпі головною героїнею є сама Ірина Василенко, яка завзято співає про видалення жиру та інші процедури. На бек-вокалі, судячи з усього, - її співробітниці. Також у кліпі можна помітити кислотні мультиплікаційні кадри і товстий сюрприз на 30-й секунді.