Боти і тролі Росії поширюють дезінформацію про щеплення

Помилкові твердження про вакцинацію поширюють ті ж сторінки в соцмережах, за допомогою яких Москва намагалася вплинути на американські президентські вибори.

Російські боти і тролі поширювали дезінформацію про вакцинацію у Twitter, щоб посіяти розкол і поширити шкідливу інформацію під час і після виборів президента США.

Про це, як пише The Guardian, свідчать результати нового дослідження, яке провели вчені Університету Джорджа Вашингтона. Вони виявили це, коли намагалися покращити зв’язки через соціальні мережі для працівників системи охорони здоров’я. Замість цього вони виявили тролів і ботів, які підбурювали суперечки в інтернеті, щоб підірвати консенсус щодо ефективності щеплень.

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Американські вчені виявили сторінки, які належать тим же російським тролям, які втручалися у вибори президента США. Крім того, вони відстежили кількох маркетингових і вірусних ботів, які поширювали твіти про ванкцини.

Російські тролі в суперечках часто грають за обидва табори, публікуючи як повідомлення за, так і проти щеплень у політично напруженому контексті.

«Ці тролі, здається, використовують вакцинації як гостру проблему для поширення незгоди в американському суспільстві», - сказав професор комп’ютерних наук Університету Джона Хопкінса Марк Дредзе, який брав участь у дослідженні.

«Граючи за обидві сторони, вони підривають громадянську довіру до щеплень, роблячи всіх нас уразливими до ризиків поширення інфекційних хвороб. Вірусам байдуже до національних кордонів», - додав він.

Дослідження американських вчених було опубліковане на тлі рекордного спалаху поширення захворювань на кір в Європі, від якого найбільше на континенті постраждала Україна. Однією з головних причин цього називають скорочення масштабів щеплень. За перші півроку 2018 року було зафіксовано 41 тисячу випадків заражень в Європі. Тим часом, кількість дітей, які не проходять вакцинацію в США, теж стрімко зростає.

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«Більшість американців вірять, що вакцини безпечні і ефективні. Але якщо подивитися на Twitter, то може скластися враження, ніби триває гостра суперечка», - сказав вчений Девід Бронятовський.

Сумнівні повідомлення від тролів і ботів з Росії часто згадують про Бога і релігію, говорять про раси, класи і захист тварин. Часто в цих повідомленнях ставлять під сумнів також легітимність уряду США.

«Хіба ви не знаєте про таємну урядову базу даних про постраждалих від вакцин дітей? #VaccinateUS», - пише один російський троль.

«#VaccinateUS. Дурість не можливо виправити. Хай вони мруть від кору, а я за #вакцинацію!», - пише інший.

Вчені дійшли висновку, що таким чином, російські боти і тролі намагалися підірвати довіру суспільства до щеплень. Всього під час дослідження було оцінено 1,7 мільйонів повідомлень у Twitter з липня 2014 до вересня 2017 року.