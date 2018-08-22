Washington Post: Україна страждає від спалаху кору через війну і погану профілактику

Більш ніж половина усіх випадків захворювання в Європі припадають на нашу країну.

Кір – дуже заразна хвороба, яка якось вбила 2,6 мільйона людей за рік. Завдяки безпечній і ефективній вакцині, якою користуються вже півстоліття, кількість смертей від неї скоротилася до 89,8 тисяч людей станом на 2016 рік.

Але навіть з вакциною кір тепер б’є рекорди в Європі. І Україна найбільше постраждала від хвороби на континенті, пише Washington Post.

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Видання наголошує, що спалах захворюваності – це застереження щодо того, якою високою може бути ціна незнання, війни і самовдоволення.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила в понеділок, що понад 41 тисячу людей в Європі захворіли на кір у першій половині цього року. Це серйозне збільшення хворих у порівнянні з попереднім роком. Адже в 2017-му було лише 23,9 тисяч заражених. Щонайменше 37 людей померли від хвороби в цьому році. У семи країнах зафіксовано більше тисячі випадків зараження: в Франції, Грузії, Греції, Італії, Сербії, Україні і Росії. Найбільше постраждала від інфекції Україна, де на кір захворіло 23 тисяч людей. Це більше половини від загальної кількості хворих на Європейському континенті.

Кір поширюється через кашель, нежить, близький особистий контакт чи «прямий контакт із зараженими виділеннями носоглотки», - пояснюють у Всесвітній організації охорони здоров’я. В її звіті зазначено, що кількість вакцинацій проти кору в Україні збільшилася. Однак, у трьох чвертях лабораторно підтверджених випадків зараження пацієнти не мали жодної історії імунізації. Всі ці люди були легкою здобиччю для хвороби.

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Поширення хвороби через брак щеплень відбувається в усіх регіонах України. Але частково спалах хвороби стався через війну, яку Росія почала проти України в 2014 році і яка триває досі. У ВООЗ зазначають, що для запобігання спалахів захворюваності потрібно, щоб щеплення були у щонайменше 95% населення.

В США кір був повністю знищений до 2000 року за допомогою масової вакцинації. Дослідження спростували страхи про те, що вакцинація може викликати аутизм. Однак, незнання і підозри досі поширені. В останні роки спалахи зараження почали спостерігатися і в Америці. Американці без щеплень привозили заразу з собою із поїздок в інші країни. Крім того, вірус «експортувався» через невакцинованих іноземців. Центр з питань контролю хвороб і профілактики США зафіксував 107 випадків захворювання на кір у 21 штаті. Це менше, ніж під час великого спалаху в 2014 році, коли захворіли 667 американців. Однак, все одно викликає тривогу.