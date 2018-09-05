Популярне знеболювальне назвали смертельно небезпечним

Прийом "Диклофенаку", за словами вчених, збільшує ризик смертельних захворювань на 50%.

Дослідники з Данії встановили тісний зв'язок між застосуванням препарату "Диклофенак" і розвитком патологій судин і серця, що різко підвищують ризик смерті.

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Зокрема, вчені змогли пересвідчитися в тому, що прийом диклофенаку збільшує ймовірність виникнення смертельних захворювань на 50%. У тому, що це так, вони переконалися, проаналізувавши медичні дані про здоров'я 6,3 мільйонів осіб віком від 46 до 49 років. Про це дослідженні пише MedikForum, посилаючись на British Medical Journal.

Виявилося, що у людей, що приймали диклофенак, є істотно вища ймовірність розвитку аритмії, ішемічного інсульту, серцевої недостатності та інфаркту. Вчені порівнювали стан пацієнтів, що вживали саме диклофенак, з показниками роботи організму людей, які вживали інші знеболювальні (ібупрофен або парацетамол). Виявилося, що ті, хто приймав "Диклофенак", страждали від серцевих захворювань набагато частіше.

Окремо автори роботи зазначили, що ознаки небезпечних ускладнень від вживання "Диклофенаку" проявляються вже у місячний період його вживання. Препарат продається без рецепта.

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