Пробіотики виявилися не такими вже й корисними

Вчені виявили, що вони можуть викликати «серйозні порушення» в кишечнику після вживання антибіотиків.

Пробіотики часто хвалять, як засіб мало не від усіх можливих проблем у системі травлення. Їх часто рекомендують приймати під час курсу лікування антибіотиками. Однак, користь для кишечника від пробіотиків виявилася не такою, як вважалося раніше.

Як пише The Guardian, мікробіома кишечника складається з усіх мікроорганізмів, які живуть у людських кишках і відіграють значну роль у збереженні людського здоров’я. Нове дослідження виявило, що пробіотики, які часто споживаються разом з йогуртами чи кефірами, можуть перешкоджати мігробіомі людей відновлюватися до норми після курсу антибіотиків. Як виявилося, різні люди дуже по-різному реагують на них.

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У одній з двох груп добровольців вчені провели ендоскопії і колоноскопії для того, щоб дослідити мікробіоми людей, які приймали антибіотики до і після того, як почали вживати пробіотики. У іншій – учасники приймали зразки власних кишкових бактерій, зібраних до курсу антибіотиків.

Дослідники виявили, що мікробіоми тих, хто приймати пробіотики, страдали від «серйозних порушень».

«Щойно пробіотики колонізували кишечник, вони повністю гальмували процес повернення аборигенних мікробів до норми після курсу лікування антибіотиками», - сказав імунолог Інституту Вайзмана Еран Елінав.

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Генна експресія – процес, при якому спадкова інформація генів використовується для синтезу протеїну чи РНК – також була порушена у кишечнику тих, хто приймав пробіотики. При цьому, шкідливий ефект тривав півроку. Всі ці проблеми не спостерігалися у другої групи учасників дослідження. Їхні мікробіоми повернулися до норми за лічені дні.