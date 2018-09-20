Експерти часто називають порожніми калорії, що містяться в алкоголі, а також в будь-якій їжі та напоях з високим вмістом цукру і низькою поживною цінністю.

Британський фонд харчування вводить нове поняття - "якісна калорія", щоб змусити людей серйозніше задуматися над тим, що вони їдять.

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Більшість дорослих споживає занадто багато калорій, але просто підраховувати і намагатися скорочувати їхню кількість - заняття малоефективне, вважають дієтологи фонду, оскільки, як виявилося, калорії бувають різні, передає Бі-бі-сі.

Фахівці сподіваються переконати людей в необхідності звертати увагу на поживні якості продуктів, щоб самим навчитися вибирати правильні, тобто якісні калорії.

Служба громадської охорони здоров'я Англії заявляє, що перебір калорій є головною причиною ожиріння. Боротьба з цією проблемою стала пріоритетним завданням.

Калорії забезпечують людину енергією: жінкам потрібно близько 2 тис. калорій на день, а чоловікам - близько 2,5 тис. Служба громадської охорони здоров'я радить споживати калорії за такою схемою: 400 за сніданком; 600 за обідом і 600 за вечерею, а також залишати місце для пари корисних напоїв і закусок.

На упаковках продуктів практично завжди зазначено кількість калорій, однак вибрати найбільш корисні вже складніше.

30 грам (жменька) горіхів містить приблизно 174 ккал, як і два шоколадних печива, однак Британський фонд харчування зазначає, що горіхи містять якісні калорії, а печива - ні.

Авокадо містить безліч корисних поживних речовин, і хоча воно більш калорійне, ніж більшість свіжих овочів і фруктів, ці калорії якісні.

Висококалорійні продукти зазвичай менш корисні, але не завжди. Далеко не завжди найбільш корисними є також продукти, що рекламуються як низькокалорійні. Низькокалорійними вважаються продукти, що містять не більше 40 ккал на порцію, якщо це тверда їжа і не більше 20 ккал на 100 мл, якщо це напій.

Виробникам дозволяється заявляти, що їхня продукція безкалорійна, якщо в порції менше п'яти калорій. Але ці калорії все одно мають значення. Банка дієтичного безкалорійного газованого напою містить 10 ккал - стільки ж, скільки маленька морква. Але у моркви, на відміну від газованої води, якісні калорії.

Експерти часто називають порожніми калорії, що містяться в алкоголі, а також в будь-якій їжі та напоях з високим вмістом цукру і низькою поживною цінністю.

У льодянику, наприклад, міститься приблизно 45 ккал, трохи більше, ніж у яблуці. Але ці калорії - порожні, а яблучні - якісні.

Коли ми говоримо про приховані калорії, найчастіше мова йде про продукти, що містять більше калорій, ніж можна було подумати.

125-грамова упаковка низькокалорійного йогурту містить більше 100 ккал - більше, ніж покрите шоколадом печиво. Йогурт без добавок і наповнювачів з парою ягід і посипаний гранолою з низьким вмістом цукру набагато більш корисний з точки зору поживної цінності.

Згідно з дослідженням, проведеним британським урядом, близько чверті всіх калорій поглинаються поза домом. Зараз все більше кафе, закусочних і ресторанів надають клієнтам інформацію про калорійність продуктів. Але стежити за їхньою кількістю досить складно, особливо якщо ви додаєте інгредієнти до своєї страви.

Середня порція кави латте (приготованого з напівжирним молоком) містить приблизно 78 ккал. Але якщо додати трохи ванільного сиропу, калорій стане в два з гаком рази більше - близько 175. А користі від додаткових калорій не буде ніякої.

Англійські дієтологи рекомендують дієту, з включенням багатьох фруктів і овочів, крохмалевмісних продуктів, таких як цільнозерновий хліб, макарони і рис, білок - з м'яса, риби, молочних продуктів або зернобобових і трохи жиру. В цей же час необхідно скоротити споживання солодких газованих напоїв, алкоголю, солодких мюслі (сухих сніданків із зернових) і кукурудзяних пластівців, тістечок, печива і випічки.

Національна система охорони здоров'я Великобританії радить скидати близько 0,5-1 кг в тиждень, споживаючи на 500-600 ккал менше, ніж необхідно. "Якщо ви споживаєте занадто багато калорій, то вам, звичайно, потрібно скорочувати їхню кількість. Але треба стежити і за тим, які залишилися, щоб вони були більш цінними, - радить доктор Френкі Філліпс з Британської асоціації дієтологів. - Якщо стежити тільки за чимось одним, наприклад, за скороченням жирів, або цукру, або калорій, виникає ризик позбавити себе важливих поживних речовин".