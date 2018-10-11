Скільки можна пити вина: вчені назвали безпечну дозу

Вживання одного келиха вина в день не є корисним для здоров'я. Вчені з'ясували, що людям можна пити не більше трьох келихів на тиждень.

Ми не раз чули про те, що один келих вина в день корисний для здоров'я. Однак вчені з Університету Вашингтона провели нове дослідження, яке спростувало цю теорію.

Читайте такожВчені назвали країну із найвищою смертністю від алкоголю

Вони з'ясували, що щоденне вживання алкоголю збільшує ризик передчасної смерті на 20% незалежно від віку, передає News You.

Вчені заявили, що помірне вживання вина працює тільки в тому випадку, якщо люди випивають не більше трьох келихів вина на тиждень, або якщо у вашій родині є історія серцево-судинних хвороб. Раніше наука з'ясувала, що у вина є ціла низка переваг - від запобігання тромбів до зниження рівня цукру в крові.

Якщо ж говорити про сімейну історію раку, то будь-яка кількість спиртних напоїв в цьому випадку збільшує ймовірність розвитку смертельно небезпечної хвороби. Результати цього дослідження підтвердили, що алкоголь може забезпечувати захист від хвороб серця, але не в тому випадку, якщо його вживати регулярно, тобто кожен день.

Нагадаємо, згідно з масштабним дослідженням, в якому взяли участь 28 мільйонів осіб з 195 країн, нешкідливої ​​дози алкоголю не існує.