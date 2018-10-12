Учені пояснили, чому колупання в носі небезпечне

Колупання в носі у ході дослідження стало найбільш "надійним" методом підхопити пневмонію.

Колупання в носі виявилося небезпечним для здоров'я людини.

Так чи розтиранням сопель по обличчю і руках можна сприяти поширенню пневмонії, стверджується в статті медиків в European Respiratory Journal.

Як зазначає Вікторія Коннор з університету Ліверпуля, вчені досі не дуже добре розуміють те, як саме поширюється пневмокок та інші збудники пневмонії, що сприяє їхній передачі від однієї людини до іншої.

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Тому дослідники організували незвичайний експеримент. Учені набрали шість дюжин здорових добровольців і запропонували їм спробувати заразити себе пневмонією.

Для цього вчені помазали їхні пальці або долоню розчином з невеликою кількістю колоній пневмокока і попросили половину з них просто понюхати їх або ж колубатися в носі.

Після цього вчені відпустили добровольців і протягом дев'яти днів спостерігали за тим, як змінювався склад мікрофлори їхнього носа і стан легенів. Загалом одразу вісім добровольців заразили себе пневмонією.

І колупання в носі стало найбільш "надійним" методом підхопити пневмонію - приблизно 40% добровольців, які діяли так, отримали інфекцію.