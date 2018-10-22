Виявлено несподівану користь частого вживання кави

Взаємозв'язок кави і розацеа (почервоніння шкіри обличчя) до кінця не вивчений.

Відомо, що кофеїн може знизити ризик розацеа. Тим не менш тепло напою здатне спровокувати спалах захворювання.

Група вчених з Університету Циндао в Китаї на чолі з доктором Чи Суюн провела дослідження серед 82 тис. 737 жінок, щоб вивчити взаємозв'язок між ризиком виникнення розацеа й споживанням кофеїну, передає Naked Science.

Група випробовуваних була сформована в 1989 році і проходила обстеження кожні два роки в період з 1991-го по 2005-й. Всі аналізи проводили з червня 2017-го по червень 2018 року.

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Кожні чотири роки піддослідних запитували про кількість споживання кави з кофеїном, кави без кофеїну, чаю, безалкогольних напоїв та шоколаду. Учасники відповідали на запитання, обираючи з дев'яти варіантів відповіді: ніколи один-три рази на місяць, раз в тиждень, два-чотири рази в тиждень, п'ять-шість разів на тиждень, раз на день, два-три рази на день, чотири-п'ять разів на день і шість разів на день. Загальне споживання кофеїну вчені розраховували шляхом підсумовування кількості кофеїну в кожному з продуктів й множення його на частоту споживання.

У 2005 році вчені опитали учасників про випадки лікарського діагнозу розацеа і, якщо такий діагноз був поставлений, часовий інтервал спалаху захворювання (до 1991 року, 1991-1994, 1995-1998, 1999-2002 або 2003-2005 років).

В результаті дослідження учені зафіксували 4 тис. 945 випадків появи цього захворювання і, проаналізувавши дату діагнозу, кількість прийому кофеїну в споживаних продуктах, а також виявили значний зворотний зв'язок між ризиком розацеа і збільшенням споживання кофеїну — зокрема, від кави. Такий зв'язок з іншими джерелами кофеїну (чай, шоколад) не виявлено. Дослідження показало, що відношення ймовірності виникнення розацеа у тих, хто споживає чотири або більше порцій кави з кофеїном у день, до ймовірності захворювання у тих, хто випивав ту ж кількість кофеїну менше ніж раз на місяць, становить 0,77.

Раніше нове дослідження американських медиків показало, що навіть люди, які випивають по 8 чашок в день, живуть трохи довше від тих, хто не п'є каву взагалі.