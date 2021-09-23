Школярка Алексіс Куїн робила тест на вагітність, але він показав негативний результат. У неї також не ріс живіт і не переривалися місячні.

У Великій Британії 15-річна школярка, яка не знала про вагітність, народила прямо перед школою.

Своєю історією Алексіс Куїн поділилася в TikTok.

Перші симптоми, які викликали привід для занепокоєння, у дівчини почалися на літніх канікулах. Її мучила печія. При цьому у неї не ріс живіт і не переривалися місячні. Тест на вагітність дав негативний результат.

У вересні Куїн пішла до 11-го класу. Після першого навчального дня у неї розболілася спина. Британка не спала всю ніч, а на ранок поскаржилася батькам на біль, проте ті наказали їй збиратися до школи.

Перед виходом з дому Куїн зайшла в туалет, і в цей момент у неї почалися пологи. Мама дівчини від такої новини впала у шоковий стан, швидку довелося викликати тітці Куїн. Дотримуючись вказівок диспетчера, та приймала пологи до приїзду медиків.

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"Тут я зрозуміла, що ніхто не чекав на появу дитини, тому ми абсолютно не приготувалися, не було навіть пелюшок", - згадує Куїн.

У підсумку Алексіс Куїн стала мамою і тепер виховує сина.

Нагадаємо, схожа історія сталася з мешканкою англійського міста Оксфорд. 27-річна Клер Вайзмен не підозрювала, що вагітна, і в підсумку народила хлопчика на підлозі в кухні.

Під час вагітності дівчина не погладшала і абсолютно не відчувала, як дитина ворушиться. При цьому у неї були регулярні менструації, і вона без перерв приймала протизаплідні таблетки.

Автор: Віолетта Орлова