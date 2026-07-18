Бобри зробили те, чого не змогли люди: 58 тварин відродили землю, спустошену вулканом

Протягом десятиліть люди не могли нічого вдіяти з цією землею.

Через 40 років після руйнівного виверження вулкана в американському штаті Вашингтон природа отримала несподіваного союзника. Територія, яка десятиліттями була покрита вулканічним попелом, вважалася мертвою, але перетворилася на процвітаючі угіддя завдяки всього 58 бобрам.

Про це пише Times of India, виверження вулкана відбулося в 1980 році і засипало річку Норт-Форк-Тутл величезною кількістю попелу, каміння та бруду. Пізніше Інженерний корпус армії США побудував спеціальну споруду для утримання осадових порід, щоб захистити населені пункти нижче від повеней. Однак це призвело до накопичення вулканічних відкладень вище річкою, де знаходилася земля родини місцевого жителя на ім'я Марк Сміт.

За його словами, багато років ця ділянка виглядала як справжня пустеля: рослини майже не росли, а тварини оминали її.

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Ситуація почала змінюватися після того, як у 2021 році природоохоронні організації запропонували переселити на цю територію бобрів. Сміт погодився, і протягом наступних п’яти років разом зі своєю родиною допоміг випустити тут 58 тварин.

Результати виявилися вражаючими.

Бобри збудували десятки гребель, прорили канали та створили складну мережу водойм. Завдяки цьому вода почала затримуватися на території, утворилися нові болота та глибокі ставки, а земля, що висохла після виверження, поступово почала відновлюватися.

Разом із водою повернулася й рослинність. На ділянці знову почали рости верби та вільха, які десятиліттями не могли прижитися на ґрунті, вкритому вулканічними породами.

Відновлення екосистеми привабило й тварин. На територію поступово повернулися качки, гуси, олені та лосі, а ставки, створені бобрами, стали місцем розмноження райдужної форелі, чавичі та кижуча.

За даними видання, фахівці називають бобрів справжніми "інженерами екосистем". Їхня діяльність допомагає відновлювати природні водно-болотні угіддя, утримувати воду, покращувати якість середовища проживання для тварин і підвищувати стійкість екосистем до посух і повеней.

Однак досягнуті результати можуть опинитися під загрозою.

Інженерний корпус армії США оголосив про плани знову збільшити висоту споруди для утримання вулканічних відкладень. У відомстві пояснюють, що це необхідно для захисту населених пунктів від можливих повеней.

Водночас Марк Сміт побоюється, що додаткові маси осадових порід знову засиплють відновлені бобрами болота та знищать середовище існування риб та інших тварин.

Власник землі вже заявив про намір звернутися до суду. Він вважає, що природні методи відновлення, зокрема використання бобрів для управління водними екосистемами, повинні відігравати важливішу роль у захисті територій від повеней, ніж масштабні інженерні споруди.

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