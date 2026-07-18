Експеримент розкрив, чи дійсно очищення оперативної пам'яті прискорює смартфон

Сучасні версії Android використовують вбудовані інтелектуальні алгоритми та самостійно ефективно керують оперативною пам’яттю.

Багато власників Android-смартфонів переконані, що регулярне очищення оперативної пам'яті (ОЗП) допомагає пришвидшити роботу пристрою. Однак новий експеримент показав, що ця популярна порада практично не впливає на продуктивність сучасних телефонів, пише Android.com.pl.

Перший етап експерименту полягав у тому, щоб запустити на смартфоні якомога більше додатків й заповнити оперативну пам’ять. Потім тест повторили після повного очищення оперативки. Після кожного сценарію запускали бенчмарки для порівняння продуктивності.

За словами спеціалістів, результат виявився несподіваним. Після очищення ОЗП приріст продуктивності склав усього 2%, що виразилося у збільшенні частоти кадрів приблизно на один FPS. На практиці таку різницю користувач, швидше за все, навіть не помітить.

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Як виявилося, сучасні версії Android чудово самостійно керують оперативною пам’яттю. Система автоматично звільняє ОЗУ за потреби та закриває фонові процеси, коли додаткам потрібно більше ресурсів. Тому постійне примусове очищення пам’яті частіше виявляється марним.

Якщо смартфон дійсно почав працювати повільніше, експерти радять звернути увагу на інші способи оптимізації. Найефективнішими вважаються:

перезавантаження пристрою;

очищення кешу додатків;

видалення невикористовуваних програм;

обмеження активності додатків у фоновому режимі;

встановлення останніх оновлень Android;

відключення зайвих системних анімацій.

Якщо ж жоден із цих методів не допомагає, останнім варіантом залишається скидання смартфона до заводських налаштувань – після створення резервної копії даних.

Користувачі Android навіть не підозрюють, що їхній смартфон фактично має прихований "термін придатності". Мова йде не про фізичний знос пристрою, а про момент, коли виробник припиняє випускати для нього оновлення безпеки.

Експерти назвали популярні смартфони, які вступають в останній рік підтримки. Незабаром ці моделі перестануть отримувати виправлення вразливостей, а популярні додатки можуть втратити сумісність зі старою версією Android або iOS.

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