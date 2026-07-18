Сили оборони уразили нафтобазу під Москвою, танкери і сторожовий корабель, - Генштаб

Ураження сталися, зокрема, в акваторії Азовського та Чорного морів.

У ніч на 18 липня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу в Московській області Росії, а також танкери, сторожовий корабель "Светляк" та інші військові об'єкти ворога.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі Генеральний штаб Збройних сил України, зокрема, завдано ураження по нафтобазі "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області. Там зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

"Нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Крім того, уражено два танкери, два плавучі крани та один буксир в акваторії Азовського та Чорного морів. Наголошується, що танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів та палива в інтересах збройних сил Росії.

"Плавучі крани та буксири забезпечують виконання портових робіт, перевезення військових вантажів, навантаження й розвантаження техніки, а також функціонування морської логістики противника", - пояснили у Генштабі.

Сторожовий корабель

Також уражено було сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі, Крим. Це вже другий корабель цього проєкту, уражений Силами оборони України за останні два дні.

"Кораблі проєкту 10410 "Светляк" призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Залізничний міст

Водночас уражено було й залізничний міст через річку Біла у районі Сабівки Луганської області, який ворог використовує для військової логістики.

Успіхи українських військ на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше український дрон-перехоплювач збив російський безпілотник "Оріон", здатний нести крилаті ракети S8000 "Бандероль". Це уже другий випадок збиття "Оріона" дроном-перехоплювачем.

"Оріон" - це рідкісний, дорогий та небезпечний БпЛА. Його вартість сягає 5 мільйонів доларів. Він може нести авіабомби та ударні "Бандеролі", які тероризують українські міста.

Вас також можуть зацікавити новини: