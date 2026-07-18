Україна важлива для безпеки Європи: німецький генерал розповів FT про співробітництво

Відносини між Україною та Німеччиною у військовому плані стали нагадувати рівноцінний обмін.

Співпраця України та Німеччини йде на користь німецькій армії, яка переймає бойовий досвід ЗСУ. Про це йдеться у статті Financial Times.

Автори процитували командувача сухопутних військ Німеччини, генерала Крістіана Фройдінга, який наголосив на важливому значенні реальних боїв, що їх провели збройні сили України, для безпеки Європи. За його словами, безпека Європи та України нерозривно пов’язані, а українська армія – найдосвідченіша в Європі, перевершуючи інші країни за чисельністю.

Він додав, що за чотири роки сприйняття ситуації змінилося: відносини Німеччини та України стали набувати більше рис двостороннього обміну.

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"Те, чого ми навчаємося на прикладі війни в Україні, має вплинути на те, як ми ведемо бойові дії, а отже, і на те, як ми організовуємося, закуповуємо техніку та озброюємося. Ми – близькі партнери, і ми підтримуємо та допомагаємо одне одному", – сказав він.

Використовуючи досвід України, Німеччина планує реформувати свої збройні сили. Зокрема, Міністерство оборони збільшило бюджет Бундесверу на найближчі п’ять років. Тепер він перевищує 700 млрд євро. Це підтвердив і канцлер Фрідріх Мерц, який заявив, що його країна користується потенціалом, який Україна розвинула за останні чотири роки.

При цьому Київ і Берлін уклали угоду про підготовку німецьких солдатів за допомогою досвідчених українців. За останні місяці, йдеться в статті, кілька десятків військовослужбовців прибули на німецькі полігони, щоб поділитися своїм досвідом у таких сферах, як використання дронів та захист від безпілотних систем.

Хід війни

Також журналісти попросили генерала Фройдінга оцінити, чи вдалося Україні здійснити прорив і змінити хід війни після серії ударів по енергетичних об’єктах, військових об’єктах та логістичних вузлах у глибині території Росії.

"У України є позитивна динаміка", – сказав він, пояснивши, що Україна здатна "підтримувати ППО, хоча й з прогалинами", а також здатна "завдавати шкоди російській військовій машині за допомогою ударів углиб території".

Він відкинув побоювання, що ці атаки можуть призвести до ескалації з боку Росії. І заявив, що ескалація з боку РФ і без того спостерігалася протягом останніх чотирьох років.

Військова допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, що Берлін схвалив ліцензії на експорт зброї в Україну на суму приблизно 15,85 мільярда доларів протягом першої половини 2026 року. Таким чином, Україна залишається найбільшим отримувачем допомоги від німецького уряду.

Додамо, що Німеччина фінансує постачання 50 тисяч ударних безпілотників для України. Це замовлення стане однією з найбільших відомих закупівель безпілотників для України з боку західних партнерів.

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