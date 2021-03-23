Експерти додають, що не всі усвідомлюють силу домашніх алергенів, і що генеральне прибирання скорочує їх кількість.

Г енеральне прибирання корисне для здоров'я / фото Depositphotos

Якщо вас турбують сезонні алергії, спробуйте скоротити їх тяжкість за допомогою хорошого генерального прибирання. За даними Американського коледжу алергії, астми та імунології (ACAAI), це може не тільки полегшити деякі з весняних симптомів, але і позбавити від алергенів, які присутні в будинку.

«Якщо ви не з тих, хто регулярно проводить генеральне прибирання, подумайте про те, щоб зайнятися цим в цьому році", - розповідає доктор Тодд Мар, алерголог і президент ACAAI, пише МедикФорум.

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"Ретельне очищення допомагає позбутися від таких речей, як пил, цвіль, шерсть домашніх тварин та інших алергенів, які, можливо, впливали на ваш стан взимку», - говорить експерт.

За словами Мар, багато людей думають, що весна і осінь - це час, коли у них починається сезонна алергія. Він додає, що не всі усвідомлюють силу домашніх алергенів, і що генеральне прибирання скорочує їх кількість.

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Автор: Вікторія Гордієнко