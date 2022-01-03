Наприкінці грудня Франція заявила, що скасувала замовлення на 50 000 курсів "Молнупіравіру".

Бельгія закупить по 10 000 курсів противірусних препаратів для перорального лікування COVID-19 "Молнупіравір" і "Паксловід", розроблених відповідно Merck і Pfizer.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника міністерства охорони здоров’я.

На початку грудня міністр охорони здоров’я Бельгії заявив, що уряд веде переговори з Merck про купівлю "Молнупіравіру", а органи охорони здоров’я Бельгії повідомили, що слід придбати і "Молнупіравір" і "Паксловід".

"Переговори завершено, і ми купимо 10 000 обох", - сказав речник міністерства охорони здоров'я Бельгії Арне Брінкман у понеділок.

Речник не відповів на запитання, скільки Бельгія погодилася заплатити, і не сказав, коли країна очікує отримати перші курси.

Таблетки від коронавірусу: що відомо

Наприкінці грудня Франція заявила, що скасувала замовлення на 50 000 курсів "Молнупіравіру" після того, як компанія Merck наприкінці листопада оприлюднила дані про те, що препарат був помітно менш ефективним, ніж вважалося, зменшивши кількість госпіталізацій і смертей під час клінічних випробувань осіб з високим ризиком приблизно на 30%.

Водночас у Pfizer зазначили, що Paxlovid продемонстрував майже 90% ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті пацієнтів із високим ризиком, а лабораторні дані свідчать, що препарат зберігає свою ефективність проти швидкопоширюваного варіанту коронавірусу Omicron.