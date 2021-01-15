Ймовірність повторного захворювання невелика, проте ризик передати інфекцію зберігається, йдеться в дослідженні.

Люди, які перехворіли на коронавірус, можуть далі передавати захворювання іншим.

До такого висновку прийшли автори дослідження з Інституту громадського здоров'я Великобританії, передає ТСН.

За їхніми даними, інфекція може залишатися в горлі і носі.

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"Дослідження показало, що люди, які були інфіковані COVID-19 раніше, швидше за все, будуть захищені від повторного зараження протягом декількох місяців, однак експерти попереджають, що люди з імунітетом все ще можуть переносити вірус в носі і горлі і тому є ризик передачі іншим людям", - йдеться в дослідженні.

Як говориться в дослідженні, імунітет, набутий "природним шляхом", забезпечує 83% захисту від повторного зараження коронавірусом, в порівнянні з людьми, які не хворіли COVID-19. Імунітет зберігається не менше п'яти місяців з моменту першого захворювання, відзначається в дослідженні.

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Автор: УНІАН