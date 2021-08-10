Епідситуація в Європі після невеличкого спаду стабілізується і показує перші ознаки того, що захворюваність на COVID-19 в цій частині світу може знову почати зростати.

Захворюваність на COVID-19 у світі зростає майже на 10% на тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Захворюваність у світі на 100 тис. населення продовжує зростати відносно сталими темпами – до 10% на тиждень. Схожими темпами зростає, в тому числі Азія, хоча вона останнім днями показує стабілізацію", - зазначив він.

За словами аналітика, захворюваність на COVID-19 в Північній Америці продовжує зростати.

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"Зокрема зростають США, які зростають трохи меншими темпи, ніж до цього. До цього США зростали на близько 50% на тиждень, зараз – зростання йде на 33%", - додав він.

Ганиченко відзначив, що рівень захворюваності на COVID-19 в Південній Америці продовжує спадати. За його словами, це "дуже хороший знак" після дуже тривалого зростання.

Він зауважив, що епідситуація в Європі після невеличкого спаду стабілізується і показує перші ознаки того, що захворюваність на COVID-19 в цій частині світу може знову почати зростати.

"Зростання, яке ми бачимо в Європі, ще не говорить про відновлення спалаху. На наступному тижні ми побачимо, чи це звичайне коливання, яке може бути, або це дійсно повернення тренду до зростання на рівні Європи", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу 9 серпня зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 260 тис. 232 особи, одужали – 2 млн 192 тис. 592, померли – 53 тис. 124 людини. Медики провели 11 млн 559 тис. 179 ПЛР-тестувань.

Коронавірус: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко