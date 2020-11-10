У компанії зізналися, що не знають, наскільки тривалий захист від COVID-19 дає їхня розробка.

У Pfizer запевнили, що "не йдуть на компроміси" в роботі над експериментальною вакциною від коронавірусу SARS-CoV-2. Про це сказав віце-президент фармакологічної фірми Джон Буркхардт. 9 листопада Pfizer оголосила, що її розробка демонструвала ефективність на рівні 90% на третьому етапі клінічних досліджень.

Читайте такожНа тлі новин про вакцину від коронавірусу обвалилися акції ZoomЯк пише Rzeczpospolita, доктор Джон Буркхардт відповідальний за дослідження й роботу над новими продуктами компанії. Він запевнив польське видання, що компанія Pfizer "працює на ринку щеплень багато років" і за цей час "вивела на ринок багато продуктів, а ще над багатьма працює. І серед них також є щеплення від інших інфекційних хвороб".

Буркхардт запевнив, що в питанні вакцини від COVID-19 його компанія користується добре перевіреними методами. Однак, при цьому він визнав, що у випадку з коронавірусом довелося почати виробництво доз вакцини в той же час, коли були запущені її випробування. Зазвичай так ніхто не робить.

"Зазвичай не витрачаються мільярди доларів на створення продукту, який не працює. Спочатку всі чекають і дивляться, чи продукт працює і чи він безпечний, а потім починається його виробництво. Тож ми ризикнули", - сказав Буркхардт.

Він пояснив, що компанія прийняла таке рішення, щоб виграти час. За словами Буркхардта, 42% учасників третьої фази клінічних випробувань вакцини від COVID-19 - це представники етнічних і расових меншин зі США. Люди з цих груп, як у вересні виявило дослідження, частіше страждають від тяжкої форми COVID-19. В третьому етапі клінічних випробувань вакцини беруть участь близько 43 тисяч добровольців.

Читайте такожАмерикансько-німецька вакцина від COVID-19 не скоро надійде у продаж – ЗМІДоктор Буркхардт визнав, що дистрибуція щеплень буде "логістичним викликом". Тому що розробку Pfizer потрібно зберігати при температурі 70 градусів нижче нуля за Цельсієм.

"Ми над цим працюємо. У нас в Pfizer є багато досвідчених і талановитих людей в, які працюють лише над цим питанням. Ціла армія людей", - запевнив він.

Доктор Буркхардт також визнав, що поки ніхто не знає, наскільки тривалий захист від COVID-19 дає розробка його компанії. Pfizer збирається стежити за станом здоров'я учасників третього етапу клінічних випробувань впродовж двох років. При цьому увага буде "зосереджена на безпеці". Але компанія також буде збирати й деякі інші дані.

Журналісти також запитали доктора Буркхардта, від чого саме захищає вакцина: від початку тяжкої форми COVID-19 чи і від безсимптомної теж? На це від відповів, що "потрібен час, щоб це з'ясувати".

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Переклад: Лесь Димань