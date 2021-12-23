Він зазначив, що вакцинація бустерною дозою дуже важлива в боротьбі з новим штамом.

Для захисту від нового варіанту коронавірусу "Омікрон"може знадобитися четверта доза вакцини.

Про це заявив новий міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах, передає The Guardian

За його словами, "Омікрон" стане домінуючим штамом в Німеччині протягом трьох тижнів.

Також міністр повідомив, що Німеччина замовила 80 млн доз специфічної вакцини від "Омікрону", яку доставлять в країну в квітні або травні.

Він зазначив, що вакцинація бустерною дозою дуже важлива в боротьбі з новим штамом.

"Рівень захисту від важких симптомів COVID-19 після, бустерного щеплення дуже високий. Я б оцінив його більш ніж в 90%", - зазначив міністр.

Обмежувальні заходи в Німеччині

Німеччина з 28 грудня знову закриває нічні клуби, наказує громадянам не збиратися в групи більш ніж з десяти осіб і закриває вболівальникам доступ на футбольні матчі. "Коронавірус не йде на різдвяні канікули. Ми не можемо закривати очі на чергову хвилю, яка починає накочувати на нас", - сказав напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Бі-бі-сі.

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Коронавірус в Німеччині: свіжі дані

У середу в Німеччина було зафіксовано 45 659 нових випадків зараження коронавірусом, що на 5642 менше, ніж тиждень тому, а кількість померлих зросла на 510.

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