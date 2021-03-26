Через пандемію коронавірусу цьогорічна хвиля сезонного грипу була майже непомітною, і через це експерти майже нічого не знають про те, яким він повернеться наступної зими.

Профілактичні заходи, націлені стримати коронавірус, майже знищили сезонний грип цього року. Але це може погано закінчитися. Оскільки розробити ефективне щеплення від грипу на наступний рік буде важко.

Про це пише Politico, додаючи, що рівень госпіталізації через грип взимку 2020-2021 років становив всього 0,7 пацієнта на 100 тисяч людей. І це найнижчий показник з 2005 року, коли Центр контролю й профілактики захворювань США почав збирати такі дані. Завдяки соціальному дистанціюванню і маскам в США цього сезону від грипу померла лише одна дитина. Хоча торік таких жертв було 196.

Читайте такожЗвичайна застуда витісняє коронавірус із організму - дослідження британцівЕксперти у сфері охорони здоров'я видихнули з полегшенням. Оскільки так званої "подвійної пандемії" вдалося уникнути. Але низький рівень захворюваності на грип лишило вчених з надто малою кількістю даних, які б дозволили точно спрогнозувати, які мутовані штами цього вірусу будуть поширені наступної зими. Тож щеплення від грипу в сезоні 2021-2022 років будуть не такими ефективними, як зазвичай.

Інфекціоніст і педіатр Дитячої лікарні Тафта Коді Мейсснер вважає, що як тільки всі двері відчиняться і люди повернуться до звичайного активного життя без COVID-19, з'явиться висока загроза поширення нових штамів грипу. Без достатньої кількості вакцин проти них виснажені коронавірусом країни можуть знову зануритися в тяжкий сезон респіраторних хвороб.

За словами професора глобального законодавства у сфері охорони здоров'я Джорджтаунівського університету Лоренса Гостіна, грип і так був серед інфекцій, які важко відстежити. Оскільки він мутує швидше, ніж будь-який інших відомий вірус. Швидкі зміни призводять до того, що кожного року в світі поширюються одразу кілька версій грипу.

Читайте такожPolitico: Паспорти вакцинації від COVID-19 приведуть нас або до утопії, або до вакцинного апартеїдуЩоб передбачити, яка з них буде домінувати наступного сезону, потрібні глобальні зусилля. ВООЗ збирає експертів двічі на рік, щоб передбачити, з яким зі штамів грипу доведеться боротися. Один раз зустріч проводиться в Північній півкулі, а другий - в Південній. При цьому, експерти аналізують дані, зібрані з усього світу.

Гостін зауважує, що люди з нетерпінням чекають, коли зможуть повернутися до звичного життя. Через втому від пандемії COVID-19, вони можуть при першій нагоді перестати носити маски й дотримуватися соціального дистанціювання. І це станеться якраз тоді, коли грип буде набирати оберти.

"Пам'ятаєте, після пандемії грипу 1918 року більшість людей не усвідомлювали, що буде, коли все скінчиться. Тоді почалися гримучі 20-ті. Люди почали збиратися, змішуватися, обійматися й цілуватися. Вони робили все те, за чим скучили. На стадіонах і в театрах знову були натовпи. Люди ходили в церкви. Саме це, швидше за все, станеться восени. І грип буде радий цьому", - пояснив Гостін.

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Переклад: Лесь Димань