Вчені в Оксфордському університеті створили нову техніку сканування легень, яка дозволяє побачити невідомі до цього часу наслідки коронавірусу.

COVID-19 може спричиняти ушкодження легень, які будуть помітними навіть через три місяці після того, як пацієнти заразилися коронавірусом. Аномальні зміни в органах дихання вдалося виявити вченим Оксфордського університету.

Читайте такожПонад 1300 британцям помилково повідомили про "позитивний" тест на COVID-19Як пише BBC, під час дослідження вони обстежили 10 пацієнтів за допомогою нової техніки сканування. Вона змогла зафіксувати пошкодження легень, які не виявили традиційні методи. Нова техніка передбачає використання газу під назвою ксенон під час МРТ. Пацієнти вдихали його під час процедури. Це дозволило зробити знімок, на якому видно, де пошкоджені органи дихання.

Професор Фергус Глісон, який очолив дослідження, випробував нову техніку сканування на 10 пацієнтах віком від 19 до 69 років. У 8 з них була задишка й відчуття втоми. Хоча минуло три місяці після того, як вони заразилися коронавірусом. Жоден з пацієнтів не був у відділенні інтенсивної терапії чи підключений до системи штучної вентиляції легень. Звичайне сканування органів дихання не виявило жодних проблем.

Однак, техніка застосування ксенону під час МРТ дала зображення з чітко окресленими місцями в легенях, де повітря не засвоюється належним чином і не потрапляє в кров. Такі довготривалі ушкодження після COVID-19 були у восьми пацієнтів з задишкою, але нібито без проблем з легенями.

Читайте такожВООЗ виступила проти використання ремдесівіру в лікуванні коронавірусуВтім, дослідження було доволі малим. Тож професр Глісон планує провести більш широке за участі до 100 людей. Вчених хоче перевірити, чи нова технологія дозволить виявити ушкодження легень у пацієнтів, які не були госпіталізовані й не страждали від серйозних симптомів. Метою дослідження буде перевірити, чи відбувається ушкодження легень, і якщо так, то чи ці наслідки залишаються назавжди.

"Я очікував побачити певне пошкодження, але не настільки ж", - сказав Глісон.

Він допускає, що виявлені за допомогою ксенону ушкодження легень можуть пояснити причину довготривалого перебігу COVID-19. Деякі люди почуваються погано впродовж кількох місяців після зараження.

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Переклад: Лесь Димань