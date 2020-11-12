За словами вченого, коронавірус остаточно ніколи не зникне, але стане менш страшною хворобою.

Один з найбільш авторитетних вчених Італії переконаний, що через кілька років COVID-19 перетвориться на "звичайну застуду". Джузеппе Ремуці з Інституту фармакологічних досліджень Маріо Негрі в Мілані пояснив, що вакцина не змусить коронавірус зникнути раз і назавжди.

"Цього не станеться і краще сказати це прямо. Всі вакцини в арсеналі включно з тією, яку розробила компанія Pfizer, точно не придушать коронавірус. М'яко кажучи, щеплення будуть більше схожі на ті, які ми приймаємо від грипу, а не від поліомієліту. Воно захистить нас від хвороби, але не зробить так, що COVID-19 зовсім зникне", - пояснив вчений.

Як пише Newsweek, цього тижня американська фармакологічна компанія Pfizer зробила оголошення про перші дані масштабної третьої фази клінічних випробувань своєї вакцини, розробленої спільно з BioNTech. Зокрема, в Pfizer запевнили, що розробка запобігає початку COVID-19 з "ефективністю на 90%". Дані ще не були опубліковані в наукових журналах. Вони не будуть оприлюднені до завершення всієї третьої фази випробувань.

Читайте такожВООЗ: вакцинувати треба близько 70% населення світу, щоб покінчити з пандемією коронавірусуРамуці очікує, що одна або більше вакцин будуть розроблені й поширені серед людей у всьому світі. Таким чином, велика частина глобального населення буде вакцинована за кілька років. Однак, він додав, що це буде можливо лише за умови збереження поточних заходів, націлених на стримування COVID-19. Йдеться про соціальне дистанціювання, використання масок й часте миття рук.

"Наразі жодна вакцина не зможе приборкати пандемію", - сказав італійський вчений.

На його думку, поява вакцини в суміші з іншими заходами охорони здоров'я зробить COVID-19 "більш схожим на застуду". За його словами, SARS-CoV-2 може стати сезонним захворюванням, мов грип, до 2024 року. Однак, Рамуці зауважив, що існує "надто багато змінних". І майбутній перебіг пандемії неможливо передбачити точно.

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Переклад: Лесь Димань