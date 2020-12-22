Наказ всім сидіти вдома і без особливої потреби не виходити, як виявилося, не такий вже й корисний.

Уряди намагаються взяти під контроль пандемію COVID-19 за допомогою методів нефармакологічного втручання. Однак, різні методи мають не однакову ефективність у стримуванні поширення коронавірусу.

Аналіз пандемічних даних з 41 країни виявив три найбільш дієві способи скоротити зараження, - пише Nature. Ними виявилося закриття шкіл й університетів, обмеження зібрань до 10 осіб, а також закриття бізнесів, які вимагають особистого контакту між людьми. Але користь від строгого наказу всім сидіти вдома, як виявилося, досить невелика.

Читайте такожНаціональний карантин: Польща з кінця грудня запроваджує жорсткі обмеженняВидання пише, що для визначення найбільш ефективних заходів карантину Ян Браунер з Оксфордського університету разом з колегами провів аналіз даних щодо заражень SARS-CoV-2 у 41 країні за період з 22 січня до 30 травня. Травень був обраний тому, що саме цього місяця уряди почали ослаблювати обмеження. Також вчені перевірили, чи кожна з країн запровадила 7 найбільш поширених заходів для стримування заражень.

Таким чином, дослідники виявили, що закриття навчальних закладів мало найбільший ефект у приборканні коронавірусу. Більшість країн швидко це зробили. Тож вчені не змогли з'ясувати, який саме тип обмеження навчального процесу дає найкращий ефект. В країнах, які закрили школи, обмежили бізнес і заборонили зібрання більш 10 людей, наказ сидіти вдома і виходити лише за крайньої необхідності майже не вплинув на поширення коронавірусу.

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Переклад: Лесь Димань