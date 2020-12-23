У важко хворих пацієнтів можуть з'являтися імунні клітини, які помилково атакують власний же організм.

Антитіла зазвичай боряться з інфекціями. Але інколи імунна система виділяє такі з них, які помилково атакують органи свого ж тіла. Більше того, антитіла можуть почати боротися з самою імунною системою.

Нове дослідження показало, що такі "автоантитіла" можуть пояснити, чому деякі люди страждають від тяжкої реакції на зараження коронавірусом SARS-CoV-2, - пише Nature.

Читайте такожВчені розповіли, скільки тримається захист від коронавірусу у перехворілих і вакцинованихАкіко Івасакі й Арон Рінг в Єльській школі медицини в місті Нью-Хевен, штат Коннектикут, дослідили випадки 194 пацієнтів з COVID-19. Результати вони опублікували на сайті medRxiv. Вони виявили, що у тих з них, чий стан був найгіршим, рівень активності автоантитіл був дуже високим. Деякі з цих шкідливих антитіл атакували імунні клітини, тим самим підриваючи можливість організму боротися з коронавірусом. Інші автоантитіла атакували нервову систему, серце, печінку чи сполучні тканини.

Жоден вид автоантитіл не був достатньо поширеним, щоб його можна було використати для відділення людей з COVID-19 від незаражених. Автори дослідження вважають, що різноманіття таких шкідливих антитіл може пояснити, чому виникають дуже різні ускладнення після COVID-19.

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Переклад: Лесь Димань