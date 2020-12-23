Антитіла зазвичай боряться з інфекціями. Але інколи імунна система виділяє такі з них, які помилково атакують органи свого ж тіла. Більше того, антитіла можуть почати боротися з самою імунною системою.
Нове дослідження показало, що такі "автоантитіла" можуть пояснити, чому деякі люди страждають від тяжкої реакції на зараження коронавірусом SARS-CoV-2, - пише Nature.
Читайте такожВчені розповіли, скільки тримається захист від коронавірусу у перехворілих і вакцинованихАкіко Івасакі й Арон Рінг в Єльській школі медицини в місті Нью-Хевен, штат Коннектикут, дослідили випадки 194 пацієнтів з COVID-19. Результати вони опублікували на сайті medRxiv. Вони виявили, що у тих з них, чий стан був найгіршим, рівень активності автоантитіл був дуже високим. Деякі з цих шкідливих антитіл атакували імунні клітини, тим самим підриваючи можливість організму боротися з коронавірусом. Інші автоантитіла атакували нервову систему, серце, печінку чи сполучні тканини.
Жоден вид автоантитіл не був достатньо поширеним, щоб його можна було використати для відділення людей з COVID-19 від незаражених. Автори дослідження вважають, що різноманіття таких шкідливих антитіл може пояснити, чому виникають дуже різні ускладнення після COVID-19.
Вас також можуть зацікавити новини:
- CNN про вакцини від COVID-19: Які відчуття і побічні ефекти виникають після щеплення?
- Nature: Навіть невелика кількість антитіл може захистити від COVID-19
- Американські лікарі виявили нові симптоми COVID-19 у дітей
- Nature: Імунна система дітей швидко вбиває COVID-19 через "недосвідченість"
- Вчені розповіли, скільки тримається захист від коронавірусу у перехворілих і вакцинованих
Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ