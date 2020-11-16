Коронавірус SARS-Cov-2 поширювався в Італії ще з вересня 2019 року.
Про це вчені Національного інституту раку (INT) в Мілані повідомили у статті наукового журналу Tumori Journal, передає DW із посиланням на Reuters.
Так, за даними італійських дослідників, антитіла до коронавірусу виявили в 11,6% із 959 здорових добровольців, які пройшли скринінгове дослідження на рак легенів між вереснем 2019-го та березнем 2020 року. При цьому перший офіційний випадок зараження COVID-19 в Італії виявили лише 21 лютого 2020 року поблизу Мілана.
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Подальший специфічний тест на наявність антитіл до коронавірусу провели співробітники Сієнського університету в Італії. Вони зробили його для цього ж дослідження "Несподіване виявлення антитіл до SARS-CoV-2 в допандемічний період в Італії".
Тест виявив чотирьох осіб, у яких знайшли антитіла до коронавірусу. Ці випадки датовані першим тижнем жовтня, відповідно, люди інфікувалися ним ще у вересні, пояснив співавтор дослідження Джованні Аполоне.
"Це головне відкриття: люди, які не мали симптомів, не тільки мали позитивні результати серологічних тестів (показують наявність у крові антитіл. - ред.), але також мали антитіла, здатні вбити вірус", - сказав Аполоне.
За його словами, це означає, що новий коронавірус може циркулювати серед населення довго і з низьким рівнем летальності не тому, що він зникає, а лише для того, аби кількість заражень ним знову різко зросла.
За словами італійських дослідників, у березні вони повідомляли про більшу, ніж зазвичай, кількість випадків важкої пневмонії та грипу в Ломбардії в останньому кварталі 2019 року. На їхнє переконання, це може бути свідченням того, що новий коронавірус міг циркулювати у країні ще раніше, ніж вважалося до цього.
Коронавірус у світі: новини
- Станом на ранок 16 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі перевищила 54,3 мільйона.
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