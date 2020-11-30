Для цього знадобиться відповідальна поведінка людей і допомога урядві.

Одне можна сказати точно. Чим більше людей збираються в закритих, людних місцях, тим більше з них заразяться коронавірусом, захворіють. А дехто навіть помре.

П'ять днів зборів на Різдво 24 грудня неминуче призведе до більшої кількості смертей на Новий Рік. Але менш зрозуміло, як обмежити цей ефект, - пише The Guardian. Чи справді варто заборонити збиратися у себе ж вдома, ризикуючи, що більшість просто проігнорує такі настанови, а недовіра до уряду стане ще більшою? Чи краще "прогнутися" й задовольнити всі бажання людей, сподіваючись отримати хоч якийсь контроль над ситуацією?

Читайте такожКоронавірус у Європі: Чехія хоче добровільно протестувати громадян до РіздваНа ці питання немає простої чи єдиної відповіді. Отож що можна зробити, щоб Новорічні свята пройшли краще? Коли людям забороняють щось, наприклад, збиратися на Різдво, а особливо, якщо це роблять політики, з'являється спокуса зробити навпаки. Ми можемо відчувати більшу схильність порушити правило лише задля того, щоб продемонструвати свою автономність. Це класичний процес, який психологи називають "реактивним опором".

Але якщо нам дають вибір, що можна зробити, ми можемо зважити різні варіанти й дійти висновку, що заборонений плід не такий вже й привабливий.

"Більшість погодиться, що Різдво - це час для сім'ї, доброзичливості й співчуття. Чи буде кращим проявом нашої турботи про сім'ю і доброзичливості до ширшої спільноти, якщо зустрітися з ними? Чи навпаки, турбота - це не зустрічатися з дорогими людьми, поки це не буде безпечно? Ми демонструємо нашу любов, як зазвичай, обіймами чи у ці ненормальні часи ми виражаємо її, якраз не обіймаючись?" - пише видання.

Читайте такожУ Німеччині запропонували пом'якшити карантин до Різдва, але Меркель протиТой факт, що людям потрібно зробити власний вибір і дати відповідь собі на це питання, не робить рішення урядів нерелевантними. Вибір, який ми робимо, завжди спирається на певну інформацію й ресурси, доступні для нас. На Новорічні свята завдання уряду - допомогти людям зробити правильний вибір, який збереже безпеку для всіх.

Звісно, найкращий спосіб бути в безпеці - це уникати зборів у приміщенні. Можна відмовитись від таких скупчень взагалі, використовуючи нещодавно набуті навички користування Zoom й іншими цифровими платформами. І всю енергію вкласти в планування неймовірних возз’єднань у 2021 році. Щоб це стало можливим, уряд може оголосити додаткові державні свята в наступному році, наприклад, десь навесні чи влітку.

Або ж можна зустрічатися на дворі, де безпечніше, ніж в приміщенні. Можна організувати групи взаємодопомоги по всій країні, організовуючи локальні святкування. Люди можуть зустрічатися, відповідно до норм соціального дистанціювання, на вулицях, в парках і на полях. Тут уряд може допомогти, забезпечивши фінансування локальних громад для організації святкувань в їхніх межах з соціальним дистанціюванням.

Читайте такожЛокдаун vs Новий рік та Різдво. Чи можна врятувати святаАле не всі захочуть чи зможуть провести багато часу на вулиці. Деякі люди з родичами, які відсвяткують Різдво ще не так і багато разів, можуть вирішити, що ризик того вартий. Але навіть в таких умовах цілком реально зробити збори безпечнішими.

"Один зі способів - це обмежити кількість контактів з іншими людьми до зборів на Різдво. Особливо, якщо там будуть присутні літні люди. Інший спосіб - покращити вентиляцію і ретельно стежити за гігієною. І йдеться не лише про те, щоб мити всі поверхні. Не варто, наприклад, їсти зі спільної тарілки", - радить видання.

Чітка, зосереджена інформаційна кампанія може допомогти скоротити ризики навіть при організації зустрічей в приміщеннях. Але уряд може допомогти людям і в інший спосіб. Можна дозволити перевести шкільні уроки в онлайн-режим за тиждень до кінця чверті. Втрачені академічні дні можна буде додати в календар, коли вакцина від COVID-19 стане доступною. Це допоможе сім'ям ізолюватися перед зборами з родичами на Різдво.

Карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в грудні в Україні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на кілька тижнів з 10-15 грудня або з 20-25 грудня.

25 листопада в Кабміні допустили введення тотального карантину на новорічні свята.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі введення в Україні повного локдауну громадськість буде поінформована про нього заздалегідь - за 7-10 днів.

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Переклад: Лесь Димань