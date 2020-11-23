Ураження тварин у норкових господарствах було виявлено раніше в Данії.

На норковій фермі у Франції знищать 1 тисячу тварин через коронавірусу.

Читайте такожБританія скасовує жорсткий "локдаун": що буде замість ньогоЯк повідомляє ТАСС з посиланням на Міністерство сільського господарства Франції, виявлено перше на території країни вогнище захворювання норок на COVID-19.

Згідно з розпорядженням відомства, "буде знищено всю 1 тисячу тварин, а також створену на основі таких тварин продукцію" на даній фермі. Всього у Франції налічується чотири господарства з розведення норок. В одному з них, як повідомило міністерство, вірусу не виявлено. У двох інших проводяться аналізи, їх результати стануть відомі наступного тижня.

Ураження тварин у норкових господарствах було виявлено раніше в Данії. Місцевою владою було ухвалено рішення знищити на звірофермах всіх норок - понад 15 млн особин - у зв'язку з небезпекою передачі мутованого коронавірусу від цих тварин людям.

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Автор: Світлана Закелова