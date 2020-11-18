При цьому в управлінні зазначили, що ще 25 норкових господарств перебувають під підозрою.

У Данії знищили всіх норок з новим коронавірусом. Раніше данський уряд планував знищити 17 мільйонів норок через мутований штам коронавірусу.

Про це повідомляє Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії в Twitter, пише РБК-Україна.

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"Всі заражені COVID-19 норки на фермах знищені. Управління ветеринарії та харчових продуктів продовжує контролювати норкові ферми країни на предмет COVID-19", - йдеться в повідомленні.

При цьому в управлінні зазначили, що в країні коронавірус виявили на 284 норкових фермах, ще 25 норкових господарств перебувають під підозрою.

Коронавірус у норок: що відомо

У Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий штам мутованого коронавірусу там планували знищити 17 мільйонів норок.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій коронавірусу, є поспішним.

Пізніше стало відомо, що уряд Данії не може зараз ввести в дію рішення про ліквідацію 17 мільйонів норок через правові колізії.

Крім того, сьогодні міністр сільського господарства і продовольства Данії Могенс Йенсен подав у відставку на тлі скандалу зі знищенням норок.

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Автор: УНІАН