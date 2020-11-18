У Данії знищили всіх норок з новим коронавірусом. Раніше данський уряд планував знищити 17 мільйонів норок через мутований штам коронавірусу.
Про це повідомляє Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії в Twitter, пише РБК-Україна.
Читайте такожКрім Данії коронавірус у норок виявили ще в п'яти країнах
"Всі заражені COVID-19 норки на фермах знищені. Управління ветеринарії та харчових продуктів продовжує контролювати норкові ферми країни на предмет COVID-19", - йдеться в повідомленні.
При цьому в управлінні зазначили, що в країні коронавірус виявили на 284 норкових фермах, ще 25 норкових господарств перебувають під підозрою.
Коронавірус у норок: що відомо
- У Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий штам мутованого коронавірусу там планували знищити 17 мільйонів норок.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій коронавірусу, є поспішним.
- Пізніше стало відомо, що уряд Данії не може зараз ввести в дію рішення про ліквідацію 17 мільйонів норок через правові колізії.
- Крім того, сьогодні міністр сільського господарства і продовольства Данії Могенс Йенсен подав у відставку на тлі скандалу зі знищенням норок.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram