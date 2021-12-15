Джонсон наголосив, що країна зіткнулася з "хвилею нових інфекцій, викликаних штамом "Омікрон".

У Британії у вівторок, 14 грудня, виявили 59 610 випадків зараження коронавірусом - це найвищий показник інфікувань з січня 2021 року. Разом з тим 150 померли внаслідок інфікування вірусом.

Як уточнює Reuters, це п'ятий найвищий показник добової захворюваності в країні з початку пандемії COVID-19 в березні 2020 року.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що країна зіткнулася з "хвилею нових інфекцій, викликаних штамом "Омікрон".

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Як писав УНІАН, саме в Британії виявили першу смерть від нової мутації коронавірусу.

13 грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід розповів, що з "Омікроном" пов'язані близько 40% всіх випадків коронавірусу в Лондоні.

Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що на сьогодні штам "Омікрон" виявили в 77 країнах

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Автор: Вікторія Гордієнко